Histórico show de medio tiempo: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Coldplay en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo quedará en la historia el el encuentro ocurrido dentro de la cancha. Por primera vez desde que se disputa la Copa del Mundo, la FIFA organizó un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con una producción de escala global que reunió a algunas de las mayores figuras de la música internacional.

La jornada comenzó mucho antes de la jugada inicial. Una hora y media antes del partido, el estadio Nueva York-Nueva Jersey fue escenario de la ceremonia de clausura del torneo, una puesta en escena que repasó los 39 días de competencia con música, coreografías y un despliegue de cientos de voluntarios sobre el campo de juego.

Entre los primeros en subir al escenario estuvo el popular streamer IShowSpeed, que interpretó "Champions" en un segmento inspirado en algunos de los íconos más representativos de Nueva York, como la Estatua de la Libertad y el Empire State Building.

Post Malone en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

Luego llegó el turno de Post Malone, uno de los artistas principales de la ceremonia previa, quien repasó dos de los mayores éxitos de su carrera: "Chrome Heartbreaker" y "Sunflower", esta última junto a Swae Lee. Además, robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger interpretaron "Desire", el himno oficial del Mundial de Clubes 2025, y el actor Tom Cruise dio la bienvenida al partido decisivo.

Antes del comienzo del encuentro también tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada: la interpretación de los himnos nacionales. La argentina María Becerra fue la encargada de cantar el Himno Nacional Argentino, mientras que sonó la Marcha Real para la selección española.

Pero el gran atractivo llegó durante el descanso del partido. Con un escenario montado en pocos minutos sobre el césped, la FIFA estrenó oficialmente el primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales, una producción que tomó como referencia el tradicional espectáculo del Super Bowl.

"Madonna":

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Madonna se encargó de la apertura del número musical. Apareció en un jeep conducido por Ronaldinho y Ronaldo, mientras la diva cantaba "Music", uno de los clásicos de inicios del 2000.

Luego fue el turno de la banda surcoreana BTS que aportó el fenómeno del K-pop con una explosiva versión de "Dynamite", que convirtió al estadio en una fiesta, y Justin Bieber interpretó "Everything Hallelujah" en uno de los momentos más emotivos del espectáculo.

#BTSxWORLDCUP2026:

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El show también tuvo espacio para la música sinfónica. Los Muppets aparecieron junto al director venezolano Gustavo Dudamel que condujo una orquesta especialmente reunida para la ocasión; mientras que Coldplay, cerró su participación con una interpretación especialmente preparada para la final junto al coro de niños.

El punto fuerte del espectáculo fue la aparición de Shakira, quien interpretó la canción oficial del Mundial 2026, "Dai Dai".

"Shakira":

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Con una producción inédita para la Copa del Mundo, la FIFA convirtió la final entre Argentina y España en un evento que fue mucho más allá del fútbol. La combinación de estrellas internacionales, un despliegue técnico de gran escala y el estreno del show de medio tiempo marcó un antes y un después para el torneo más importante del deporte.