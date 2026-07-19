Final del Mundial 2026: María Becerra interpretó el himno argentino antes del partido contra España

La cantante María Becerra fue la encargada de cantar el himno argentino en el partido final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España. La joven intérprete realizó una emocionante versión de la canción patria de Argentina.

Durante los últimos días había circulado la versión de que las artistas Soledad Pastorutti, Lali Espósito y María Becerra conformaban la terna de posibles responsables para cantar el himno argentino. Pero fue de a poco que La Nena de Argentina quedó como única candidata posible. Lali se encargó de interpretar al himno en la final, en Qatar 2022.

Frente a un estadio completo y a los millones de personas que están siguiendo la transmisión televisiva, previa a la ceremonia, la cantante hizo un reconocimiento del campo y prueba de sonido como si fuera una jugadora más del seleccionado. Ante las cámaras, reconoció la emoción que la atravesaba.

María Becerra ensayando el himno argentino en la previa a la final del Mundial 2026. Foto: Archivo.

A las 15:44, fue el turno del himno de los Estados Unidos a cargo de la gran Jennifer Hudson. Luego, llegó el turno del himno de la FIFA, interpretado por Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger rodeados de las banderas de todos los países participantes.

Más tarde hizo su aparición Tom Cruise en el centro de la cancha. "Este show pertenece a todo el mundo gracias al deporte. El fútbol es un lenguaje que no se habla con palabras; es algo que nos une y que nos hace recordar lo que tenemos en común”, señaló mientras los jugadores se preparaban para ingresar a la cancha.

A las 15:59 se entonó el himno español, que no tiene letra, interpretado por la banda Spanish Brass. Y a las 16 fue el turno de la nena de Quilmes vestida con la bandera argentina que hizo emocionar a todo el estadio.

"María Becerra":

Porque interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la final de la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/t43SzbhLg2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 19, 2026

Días previos había corrido el rumor de que Lali Espósito, como en el Mundial de Qatar, iba a interpretar el himno, pero la cantante está de vacaciones en Europa. Y, por su parte, Soledad Pastorutti tiene que cantar este domingo en el Festival del Poncho, en Catamarca. Esto dejaba como única opción a Becerra, aunque su agenda no le permitía llegar al estadio de New Jersey con facilidad, ya que el sábado tenía un gran compromiso. Se encontraba en la Península Ibérica, dando recitales.

Pero hubo dos hechos que alentaron su presencia. Por un lado, el festival BigSound de Pontevedra informó a través de sus redes que debía modificar el horario del show de Becerra. “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23. Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1.25. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”.

La Nación/GDA