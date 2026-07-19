El motivo por el que anularon el gol de Nico Williams para España en la final del Mundial contra Argentina

Si con 11 jugadores en cancha la selección de Argentina se replegó y casi no pudo contrarrestar la tenencia de pelota de España alrededor de su área, tras la expulsión de Enzo Fernández en los descuentos del tiempo reglamentario, era esperable que el partido siguiera igual. Cuando empezó el tiempo extra, los españoles volvieron a dar un paso adelante para acorralar a los argentinos y en pocos minutos tuvieron una chance que terminó en gol de Nico Williams, pero anulado por falta en ataque.

El árbitro no dudó en señalar la falta cuando los españoles celebraban el primer gol de la tarde, pero enseguida fueron a rodear al árbitro esloveno Slavko Vinčić que mantuvo firme su decisión, y la final de la Copa Mundial 2026 continuó igualada sin goles para ningún lado.

La jugada se armó por la banda derecha del ataque español. Tocaron al al medio para Mikel Merino, que no pudo controlar bien pero llegó a definir ante la salida de Emiliano Martínez, y el rebote lo agarró Williams para mandarla a guardar. Pero además del arquero, otro jugador de Argentina quedó tenido tendido sobre el césped reclamando falta ofensiva: Nicolás Otamendi.

El defensor argentino se quejó de un pisotón de Merino cuando forcejearon adentro del área. El VAR revisó la jugada y respaldó la decisión del árbitro porque la repetición mostró un pisotón de Merino sobre Otamendi, que fue el motivo por el que el argentino se desparramó en la jugada.