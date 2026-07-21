España festejó el Mundial 2026: De la Fuente cantando, Cucurella en batería y una broma con Leandro Paredes

Los jugadores de la selección de España aterrizaron cerca del mediodía y los festejos se extendieron hasta casi la medianoche. Según los datos de la Delegación de Gobierno, 2.000.000 de personas siguieron el recorrido del ómnibus sin techo que trasladó a los campeones por las calles de Madrid hasta la Plaza Cibeles que congregó 120.000 almas con shows musicales desde las 19:00 hasta que llegaron los futbolistas pasadas las 22:00 y cerraron con un show de Aitana que cantó ‘Superestrella’, el himno no oficial de La Roja en este Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente no pierde un partido desde marzo de 2023 y esta Copa del Mundo se suma a haber ganado una Nations League y una Eurocopa. El público español los ama, no hay como no hacerlo y la respuesta en las calles es la mejor muestra, pero hubo que esperar hasta juntar a los jugadores con el pueblo.

La familia real, que estuvo al lado de los jugadores al levantar la Copa del Mundo, los recibió en el palacio de la Zarzuela. El rey Felipe VI destacó al equipo “solidario y generoso” y un “triunfo épico” ante Argentina. “Venís cansados, pero qué cansancio más rico. Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas”. El presidente de Gobierno Pedro Sánchez esperó a los jugadores en los jardines de la Moncloa y animó a soñar con una nueva estrella en la próxima Copa del Mundo. “Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del Mundial”, destacó el mandatario.

Los campeones del Mundo son recibidos por SM los Reyes de España y por el presidente del Gobierno de España.#VamosEspaña pic.twitter.com/C5b4xegzSz — RFEF (@rfef) July 20, 2026

La caravana hasta reunirse con los hinchas comenzó cerca de las 20:00 y recorrió los lugares más icónicos de Madrid como la Puerta de Alcalá en Plaza de la Independencia hasta llegar a la Cibeles.

Rodri Hernández, jugador del Manchester City, capitán de esta selección y elegido Balón de Oro de este Mundial, tomó la palabra ante el público. “Estos chavales que están aquí son la hostia, y no sé qué decir más. España, somos campeones del mundo. Viva la madre que me parió. Viva la madre que los parió. ¡Viva el rey y viva España”, dijo. Seguro que dio mejores arengas antes de salir a jugar los partidos, pero sí tuvo un gesto de hidalguía a la altura de los que llevan la cinta en un plantel.

“Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido injustamente criticado muchas veces y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos: ¡Ferran, Ferran, Ferran!”, animó el capitán en referencia a Torres, que hizo el único gol en la final.

Se le fue lo tímido: Luis de la Fuente cantó una de Julio Iglesias

Pero qué sería de este equipo sin Luis de la Fuente, que vio un aviso en un diario y así comenzó a dirigir en las juveniles de España. Lo presentó Ibai Llanos y salió al escenario con la canción ‘Quijote’ de Julio Iglesias. “Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas y también 26 fantásticos futbolistas; los mejores del mundo. Sobre todo una cosa, no os olvidéis. Juntos somos más fuertes. Viva España”.

Marc Cucurella se robó el show y entonó su popular hit, otra vez:

“Espérate que Cucurella está en la batería, por favor, Cucurella a la batería”, alertó Rodri a los 120.000 presentes en Plaza Cibeles. Ya habían pasado algunos shows musicales y los campeones finalmente habían llegado al escenario. El lateral no sabe tocar la batería, pero animado por el capitán se envalentona como cuando desborda por la banda izquierda. En ese mismo lugar España festejó la EURO 2024 y Marc Cucurella volvió a robarse el show.

“Hola, buenas noches a todos. Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe como unos buenos recuerdos que tengo. Me vais a acompañar por favor. Solo voy a empezar como la última vez, pero esta vez quiero que la cantéis vosotros”. El público lo acompañó y ahora a Marc solo le queda tatuarse la cara de Luis de la Fuente como prometió antes de la final con Argentina.

- Cucu, Cucurella...

- Se come una paella.

- Cucu, Cucurella...

- Se bebe una Estrella.

- Haaland tiembla...

- Que viene Cucurella.

Puro Marc Cucurella.



De toca la batería a cantar su mítico 'Haaland tiembla, que viene Cucurella'



La verdad que en este Mundial han temblado todos los extremos que han pasado por su lado.#MundialRTVE #FIFAWorldCup #LaSegundaEsNuestra pic.twitter.com/UIg9RRsUHS — Teledeporte (@teledeporte) July 20, 2026

Paredes vs. Gavi en La Velada: la broma sobre el encontronazo al final del partido

Sin dudas es él personaje de este plantel que bromeó y se divirtió a lo grande en las horas que les llevó llegar a la plaza a bordo de un ómnibus sin techo que permitió que los fanáticos les hicieran llegar una gigantografía de la Copa del Mundo con la cara del entrenador español o una estampita gigante de Keyne, el hermanito de Lamine Yamal y que al reverso, con humor, anunciaba una pelea entre Leandro Paredes y Gavi en una nueva edición de La Velada del youtuber Ibai Llanos.

🇪🇸 Lamine Yamal mostró en la caravana un cartel que propone una pelea entre Paredes y Gavi en la "Velada del Año”



🔵 Durante los festejos, mostraron un cartel que decía "Velada del Año VII: Paredes vs Gavi", en referencia al evento de Ibai Llanos. pic.twitter.com/EQg87KDB2I — Filo.news (@filonewsOK) July 20, 2026

“Nos vemos”, bromeó a cámara Yamal. Ferran Torres, autor del gol en la final, usó durante el recorrido por las calles un gorro con el mensaje “Make Spain Great Again”, en referencia al eslogan de Donald Trump en su campaña para presidente de Estados Unidos.

Durante el viaje hasta la Cibeles, Borja Iglesias hizo de DJ y con Pedro Porro entonaron el cántico “campeones del mundo” y hasta pasar al “cumpleaños feliz” para su compañero Álex Baena, que festejó ayer sus 25 años siendo campeón del mundo y en una caravana desde el mediodía hasta la medianoche.