La broma más pesada: un piloto español le hizo creer a sus pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial

La final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 dejó imágenes inolvidables dentro de la cancha, pero también algunas curiosidades que rápidamente trascendieron el ámbito deportivo. Una de ellas ocurrió a miles de metros de altura y terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales durante las horas posteriores a la consagración de España frente a Argentina.

El protagonista fue el piloto de un avión con un gran número de pasajeros argentinos, quienes durante el viaje todavía no conocían el resultado de la final. Aprovechando esa situación, el piloto tomó el micrófono para dirigirse a ellos con un anuncio que, durante algunos segundos, hizo creer a todos que la albiceleste había logrado defender el título conquistado cuatro años antes en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Me informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero lamentablemente la final de un Mundial solo la pueda ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos...", comenzó diciendo el comandante mientras el avión ya se encontraba en tierra.

La primera parte del mensaje fue suficiente para que muchos pasajeros interpretaran que Argentina había vuelto a proclamarse campeona del mundo. En cuestión de segundos comenzaron los aplausos, los gritos y las celebraciones dentro de la cabina, todos grababan con sus celulares, convencidos de que el desenlace de la final había sido favorable para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, el piloto todavía no había terminado su frase. "...porque España ha ganado el Mundial", completó entre risas, provocando un cambio inmediato en el ambiente del avión. Los festejos desaparecieron de golpe y fueron reemplazados por gestos de sorpresa, algunas carcajadas y un silencio que terminó convirtiéndose en el verdadero protagonista del video.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en X, TikTok, Instagram y otras plataformas, donde acumularon cientos de miles de reproducciones en pocas horas. Mientras algunos usuarios elogiaron el sentido del humor del comandante y calificaron la situación como una broma ingeniosa, otros consideraron que el momento podía resultar de mal gusto para quienes acababan de enterarse de la derrota de su selección en la final.

España conquistó así su segundo título mundial al derrotar a Argentina en una final que necesitó tiempo suplementario para resolverse. Mientras los festejos se extendían por las calles españolas, del otro lado del Atlántico muchos aficionados todavía esperaban conocer el resultado. Algunos de ellos, al menos por unos segundos, llegaron a creer que la historia había tenido un final muy distinto.