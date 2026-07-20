La Copa del Mundo ya está en España: La Roja llegó a Madrid y prepara una multitudinaria fiesta en Cibeles

La selección española ya está en su casa. Menos de 24 horas después de conquistar el Mundial 2026 con su triunfo 1-0 sobre Argentina en la final disputada en Nueva Jersey, la delegación aterrizó este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una jornada histórica de celebraciones por la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia.

El vuelo de Iberia, que llegó con alrededor de una hora y media de retraso debido a los festejos posteriores a la final en Estados Unidos, aterrizó sobre las 14:25 de España.

Apenas se abrió la puerta del avión, el capitán Rodri Hernández fue el primero en aparecer levantando el trofeo de campeón del mundo junto al seleccionador Luis de la Fuente y al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

El Airbus A350 lucía el lema "Despega un equipo, vuela un país", el mismo con el que la expedición viajó al Mundial y regresó con la ansiada segunda estrella, dieciséis años después de la conseguida en Sudáfrica 2010.

Aunque cientos de aficionados aguardaban en el aeropuerto para recibir a los campeones, los futbolistas abandonaron la terminal por una zona restringida y abordaron un ómnibus especialmente decorado con la inscripción "Enhorabuena campeones", que los trasladó hasta un hotel de Madrid para descansar antes del inicio de los actos oficiales.

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La agenda de la jornada incluye una recepción en el Palacio de la Zarzuela por parte de los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Posteriormente, la delegación se trasladará al Palacio de La Moncloa, donde será recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El broche de oro llegará con la tradicional rúa por las calles de Madrid. El autobús descapotable recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, pasando por Moncloa, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Serrano, la Puerta de Alcalá y la calle Montalbán, antes de finalizar frente al Palacio de Cibeles, epicentro de la celebración.

La selección española aterrizó en Madrid Barajas con el trofeo de campeones del mundo Foto: EFE

Mientras los campeones recorren la ciudad, la Plaza de Cibeles será escenario de una gran fiesta organizada por la RFEF. Desde la tarde habrá música en vivo, DJ y espectáculos para acompañar la espera de los futbolistas, cuya llegada está prevista para la noche.

Entre los artistas confirmados figuran Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Arde Bogotá y Viva Suecia, en una celebración que promete reunir a decenas de miles de aficionados vestidos de rojo para homenajear al equipo de Luis de la Fuente.

Con información de EFE.