De "España reina" a la "dura despedida" de Messi: las portadas del mundo tras la final del Mundial

La consagración de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 ocupó las principales portadas deportivas alrededor del mundo. Los medios destacaron la superioridad del equipo dirigido por Luis de la Fuente, analizaron el rendimiento del conjunto de Lionel Scaloni y remarcaron que el encuentro disputado en Nueva Jersey pudo haber significado la despedida mundialista de Lionel Messi.

En Francia, "Le Monde" relegó la definición del torneo a un pequeño espacio en la parte inferior de su portada. El periódico prefirió poner el foco en las controversias que rodearon al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bajo el encabezado: “Mundial de 2026: la reputación empañada del presidente de la FIFA”. Por su parte, "L'Équipe" y "Le Parisien" calificaron la consagración como el inicio de una nueva era del fútbol español.

La prensa británica fue más provocadora. "The Sun" publicó el resultado en la parte superior de su tapa y eligió como imagen principal al plantel español durante los festejos. Sobre la fotografía incluyó una imagen de Messi secándose las lágrimas y la acompañó con la frase: “Nadie llora por vos, Argentina”.

En Portugal, "Correio da Manhã" también colocó en primer plano la celebración del campeón y tituló: “España conquista el título con mucho esfuerzo”. Además, destacó que Lamine Yamal se convirtió en campeón mundial con 19 años y señaló que Messi perdió el trofeo en lo que podría haber sido su despedida de los mundiales.

En Estados Unidos, las principales portadas recurrieron a la idea del comienzo de un nuevo reinado. "The New York Times" publicó una imagen del gol que decidió la final y encabezó: “El reinado es de España”.

Portada del periódico The Sun tras el Mundial 2026 Foto: The Sun

En Italia, "La Gazzetta dello Sport" sostuvo que se trató de uno de los campeones más merecidos de la historia reciente por el dominio mostrado durante toda la Copa del Mundo.

La mirada italiana estuvo marcada por la superioridad colectiva de España y el posible adiós del capitán argentino. "La Repubblica" resumió la consagración con el título “España campeona ante Trump” y utilizó una frase contundente para valorar el nivel del vencedor: “Cuando se tiene un ejército invencible, cualquier soldado puede decidir la guerra”.

Portada del periódico Corriere Della Sera tras el Mundial 2026 Foto: Corriere Della Sera



También en Italia, "Corriere della Sera" tituló: “La Copa del Mundo es para España; la despedida, de Messi”. En otro de sus análisis, el diario describió al argentino como el protagonista del “más melancólico de los partidos” y señaló que no logró brillar y terminó entre lágrimas, aunque destacó el peso de su figura y la resistencia que presentó Argentina durante la final.

La celebración de la prensa española

Como era de esperar, los medios españoles dedicaron sus principales espacios a la segunda conquista mundialista de la Roja y elogiaron tanto a los futbolistas como al entrenador Luis de la Fuente.

"El País" abrió su edición con una fotografía de los jugadores celebrando el título y el encabezado: “España logra su segunda Copa del Mundo”. El periódico destacó que el campeón “tejió su juego y desmanteló a la Argentina de Messi, que apenas creó peligro”.

Portada del periódico El Mundo tras el Mundial 2026 Foto: El Mundo

El diario "AS" puso el foco en el plantel completo con un emotivo especial titulado "Nuestras 26 estrellas", en el que repasó el aporte de cada uno de los futbolistas que hicieron posible la conquista. Además, resaltó el récord defensivo de una selección que apenas recibió un gol en todo el torneo.

"El Mundo", en tanto, destinó el título principal de su portada a la consagración y publicó una imagen del plantel durante los festejos. “Nuestra España... En la cima del mundo”, fue la frase elegida.

Portada del periódico El País tras el Mundial 2026 Foto: El País

"MARCA", por su parte, destacó el dominio de España en la final y durante todo el campeonato. El periódico madrileño hizo énfasis en la solidez defensiva del equipo, el liderazgo de Rodri y la superioridad mostrada ante Argentina para conquistar el segundo Mundial de su historia.

Entre los festejos españoles, las críticas al rendimiento argentino y la emoción por el posible último Mundial de Messi, las portadas reflejaron una misma conclusión: España volvió a alcanzar la cima del fútbol y conquistó su segunda Copa del Mundo.