De dos uruguayos, Cristiano Ronaldo y un volante top de Europa: el 11 de las decepciones de la Mundial 2026

Globo publicó un 11 de las decepciones del Mundial 2026, donde destaca la presencia de dos jugadores uruguayos, luego de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del torneo.

Fernando Muslera se quedó con el arco. El medio brasileño señaló que “falló en todos los juegos de la Celeste y fue crucial para la eliminación del equipo en la fase de grupos”. El arquero entró junto con su compatriota, Federico Valverde. El medio lo define como “el exponente de una de las selecciones más decepcionantes del Mundial”. “Con un desempeño muy malo, actuó como volante constructor y no fue el hombre de llegada que consigue ser en el Real Madrid. Copa para olvidar”, concluyó.

Destaca la figura de Cristiano Ronaldo. El portugués no estuvo a la altura de la expectativa, teniendo destaque apenas en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán. GE Globo dice que “la posible despedida de uno de los mejores jugadores de la historia estuvo marcada más por polémicas extradeportivas, que por éxitos dentro de las cuatro líneas”. “El gol más importante de Portugal en la Copa, en la victoria contra Croacia en los descuentos, fue marcado por el centrodelantero suplente, Gonçalo Ramos”, detalló.

Abdulelah Al-Amri convierte el primer gol en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. MOLLY DARLINGTON/AFP fotos

La presencia del colombiano Luis Díaz despertaba una expectativa masiva, luego de su temporada en Bayern Munich. Pero el delantero se fue del torneo con apenas un gol y “no asumió la responsabilidad en la eliminación ante Suiza”.

El otro jugador que no colmó ni cerca las expectativas fue Vitinha. El volante que es uno de los motores del Paris Saint-Germain multicampeón en ninguno de los cinco partido completó los 90 minutos. "Pasó lejos de ser el volante que domina a Europa con su club", reseñó el medio brasileño.

El equipo tuvo a Fernando Muslera (Uruguay) en el arco tras sus errores en la Copa del Mundo; tres defensas Danilo (Brasil), Kalidou Koulibaly (Senegal) y Piero Hincapié (Ecuador); en el medio Federico Valverde (Uruguay), Casemiro (Brasil) y Vitinha (Portugal); y arriba a Florian Wirtz (Alemania), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Luis Díaz (Colombia).