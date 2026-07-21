¿La bandera de Malvinas trajo problemas? La respuesta de Scaloni al regresar a Argentina tras el Mundial 2026

La llegada de la selección argentina al país, tras finalizar su participación en el Mundial 2026 con el subcampeonato, dejó una de las primeras respuestas públicas de Lionel Scaloni sobre un episodio que trascendió lo futbolístico: la exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" después de la victoria frente a Inglaterra en las semifinales.

El entrenador fue abordado por los periodistas en su arribo y consultado sobre si aquella imagen había generado consecuencias para el plantel.

—"¿Lo de las banderas de Malvinas que desplegaron les trajo problemas?", le preguntaron.

—"No sé si en un futuro, no tengo conocimiento", respondió el DT.

La segunda consulta apuntó a conocer si la decisión había sido consensuada entre todos los futbolistas.

—"¿Hubo consenso de todo el plantel para mostrarla?"

—"No sé, la vi como ustedes, no tengo ni idea", contestó Scaloni, desligándose de cualquier participación o conocimiento previo sobre el episodio.

Los jugadores argentinos muestran una pancarta con el lema: "Las Malvinas son argentinas", tras ganar la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta. Foto: AFP

La imagen de varios futbolistas argentinos sosteniendo la bandera tras eliminar a Inglaterra dio la vuelta al mundo y rápidamente generó repercusiones políticas y deportivas.

La FIFA abrió una investigación para analizar lo ocurrido, ya que su reglamento prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político durante las competencias oficiales.

Los jugadores muestran la bandera tras el partido ante Inglaterra. "Las Malvinas son argentinas"

La escena se produjo apenas terminado el encuentro en el que Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial. En las celebraciones sobre el campo de juego, una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" llegó desde la tribuna y fue levantada por varios integrantes del plantel, en una imagen que rápidamente se viralizó y desató el debate.

Las declaraciones de Scaloni son las primeras que realiza sobre el tema y dejan en claro que, al menos según su versión, no estuvo al tanto de cómo surgió la iniciativa ni de si existió un acuerdo previo dentro del grupo para exhibir la bandera.

