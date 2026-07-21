Nacional vs. Tigre por Copa Sudamericana: los tres cambios en el 11 de Jorge Bava para el inicio de los playoffs

Nacional deberá afrontar la llave ante Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana y jugará el primer partido este martes 21 de julio, desde las 19:00 horas en el Gran Parque Central, al tiempo que la vuelta será el martes 28, en el mismo horario pero el Estadio José Dellagiovanna, situado en Victoria, Argentina.

Respecto al equipo que paró en cancha en la derrota ante Wanderers, Jorge Bava hará varios cambios. Una variante obligada será la salida, al menos de los titulares, de Francisco Calvo, que si bien no está descartado para el partido, sufrió un esguince de tobillo en el Torneo Intermedio.

Volverá de arranque Agustín Dos Santos, lugar que había tomado Nicolás Lodeiro mientras el juvenil se recuperaba del traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento que sufrió ante el Danubio.

Además, todo indica que Tomás Verón Lupi tomará el lugar de Baltasar Barcia, que no tuvo un buen partido ante Wanderers.

Será la primera vez que Carlos Betancur arbitre un partido oficial para el tricolor, aunque el colombiano ya tiene antecedentes con otros equipos uruguayos en competiciones organizadas por Conmebol. El juez estará acompañado por un grupo de compatriotas con Miguel Roldán y Richard Ortiz como asistentes y José Ortiz como cuarto árbitro, mientras que Leonardo Mosquera estará a cargo del VAR, junto con Luis Picón.

Nacional buscará obtener un buen resultado como local para llegar con ventaja al encuentro de vuelta, previsto para el martes 28 de julio en Argentina. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera Montevideo City Torque.

Ficha del partido

Ignacio Russo muestra la frase que se tatuó de su padre, Miguel Ángel. Foto: @catigreoficial.

Copa Sudamericana

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19.00

Árbitros: Carlos Betancur, Miguel Roldan, Richard Ortiz, José Ortiz (Col)

VAR: Leonar Mosquera, Luis Picón

Nacional: Martín; Ancheta, Coates, Rogel, Cándido; Boggio, Zuculini, Dos Santos; Veron Lupi, Gómez, Silvera.

DT: Jorge Bava

Tigre: Zenobio; Moreno, Barrionuevo, Laso, Álvarez o Benegas; Elías, Leyes; Saralegui, G. Martínez, López; Russo.

DT: Diego Dabove.

