Tigre, de juego "molesto" e "intenso", enfrenta a Nacional sin su estrella y con una incorporación en la hora

Tigre viajó ayer por la tarde rumbo a Montevideo para medirse con Nacional por los playoffs de Copa Sudamericana con una baja de peso y una alta cerrada a último momento, parecido a lo hecho por el tricolor con Santiago Silva. Sobre las 11:00 de ayer, el club argentino informó el préstamo de Gonzalo Requena, central de 23 años que pertenece a Instituto de Córdoba y regresó a Argentina tras ser cedido al Krylia Sovetov Samara de la Premier League rusa.

Pero la buena noticia quedó eclipsada por lo que pasó de duda a descarte: la baja de David Romero (23), sondeado por varios equipos europeos y el arma más poderosa en el ataque del equipo que dirige Diego Dabove. Rulo se estaba recuperando de una lesión pero desde el club niegan que esté en sanidad sin explicar por qué no viaja a Uruguay, lo que abrió la especulación a una posible venta.

David Romero al llegar a Tigre. Foto: Tigre.

Junto a Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, conforman la dupla fija en la delantera de Tigre. Además, lo más probable es que tampoco cuente con su capitán, el defensa Joaquín Laso, quien arrastra una molestia muscular.

También está descartado y en sanidad el uruguayo del equipo, Ramón “Cachila” Arias, quien se estaba recuperando de un postoperatorio por la artroscopia realizada en su rodilla derecha.

El Matador de Dabove —DT con siete años en el fútbol argentino y que logró el 49% de los puntos que disputó con Tigre— se destaca por ser un equipo muy intenso, con un buen juego y buenos movimientos de pelota. Según lo hecho en el tiempo reciente, suele rotar su formación de un 4-4-2, con Romero y Russo como doble nueve, a un 4-2-3-1, esquema que utilizará esta vez al no contar con el goleador del equipo.

El 11 de Tigre que se perfila para enfrentar a Nacional

Según supo Ovación, Tigre formará de la siguiente manera ante Nacional: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez o Nahuel Benegas; Jalíl Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo.

“Molesto, intenso y directo”

Tuvo un primer semestre irregular, iniciando muy bien con triunfos contundentes ante Racing (3-1) y River Plate (4-1) pero que con el correr de los partidos se fue cayendo. Viene de quedar eliminado de la Copa Argentina en los dieciseisavos cuando cayó por la mínima frente a Independiente Rivadavia. Como los demás equipos del entrenador de 53 años, la búsqueda es por el lado de agresivos en la marca y la recuperación post pérdida. Colegas de la vecina orilla se lo definieron a Ovación como “molesto, intenso y directo”.

Camino a esta ronda, que será disputada por tres argentinos (Lanús y Boca), atravesó una dura fase de grupos en la que sumó puntos clave de visitante, cerrando su zona antes del Mundial con una victoria por 2-0 frente a Alianza Atlético, de la Primera de Perú.

Ahora busca cambiar la pisada para llevarse al menos un punto en el Parque Central y definir el próximo martes en el Estadio José Dellagiovanna. Será el primer cruce oficial entre ambos, aunque la historia marca dos amistosos en el siglo pasado, con un triunfo tricolor y un empate.