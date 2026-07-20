Medidas de seguridad para Nacional vs. Tigre: qué no se puede llevar y qué parcialidad se va primero del GPC

Nacional ultima detalles de cara al cruce de ida ante Tigre de Argentina por los playoffs de la Copa Sudamericana: será este martes en el Gran Parque Central, desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+). En ese sentido, el club albo emitió un comunicado en el que indica las medidas de seguridad para ese choque a nivel internacional.

En el mismo aclara que a partir de la hora 17:00 estará habilitado el ingreso del público al GPC. “En el marco de competencias internacionales organizadas por Conmebol, la Policía de Uruguay ha comunicado la implementación de disposiciones específicas de seguridad que regirán para todos los encuentros disputados en el país”, remarca el texto.

“Estas medidas tienen como objetivo garantizar el normal desarrollo del espectáculo, prevenir situaciones de riesgo y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de control y monitoreo dentro del estadio”, añade.

Asimismo, detalla que una vez finalizado el partido será la parcialidad de Nacional la que se retirará primero del GPC. Otro punto importante son los elementos que no pueden llevar los hinchas al escenario tricolor:

Banderas con dimensiones mayores a 2 metros por 1 metro

Banderas con mástil

Banderas sin mástil que, aun cumpliendo con las medidas autorizadas, puedan unirse entre sí para formar una de mayor tamaño

Paraguas

Papel picado

Rollos de papel

Banderas colgadas en tejidos

“Estas disposiciones buscan evitar cualquier tipo de acción o mecanismo que facilite el ocultamiento de rostros, la manipulación de materiales o que dificulte la correcta captación de imágenes por parte de las cámaras de seguridad instaladas en el escenario”, explica el comunicado.

Nacional cerró a Santiago Silva

Santiago Silva presentado en Nacional Foto: Nacional

Nacional no se baja del mercado de pases y en las últimas horas hizo oficial la alta de Santiago Silva. “El mediocampista uruguayo llega a préstamo desde Huachipato FC de Chile y se vincula a la Institución hasta la temporada 2027”, así lo presentó el Bolso por medio de un comunicado que difundió en sus redes sociales.

El pasaje por selecciones juveniles de Uruguay y la experiencia que adquirió en el fútbol trasandino, en el que ya disputó 87 partidos en los dos años y medio que lleva en el club, fueron atractivos para que Silva se sume al conjunto que dirige técnicamente Jorge Bava.

Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental), Francisco Calvo (Al-Ettifaq – Arabia Saudita), Bruno Zuculini (Racing – Argentina) y Alexis Martín Arias (Cerro Porteño – Paraguay) son al momento las altas del conjunto tricolor. Salvo Núñez, todos los demás ya tuvieron su estreno con la camiseta del Bolso en la vuelta a la actividad tras el parate por la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.