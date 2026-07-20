Nacional vs. Tigre: día, hora y por dónde ver el cruce por playoffs de la Copa Sudamericana

Nacional deberá afrontar la llave ante Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana y jugará el primer partido este martes 21 de julio, desde las 19:00 horas en el Gran Parque Central, al tiempo que la vuelta será el martes 28, en el mismo horario pero el Estadio José Dellagiovanna, situado en Victoria, Argentina.

Será la primera vez que Carlos Betancur arbitre un partido oficial para el tricolor, aunque el colombiano ya tiene antecedentes con otros equipos uruguayos en competiciones organizadas por Conmebol. El juez estará acompañado por un grupo de compatriotas con Miguel Roldán y Richard Ortiz como asistentes y José Ortiz como cuarto árbitro, mientras que Leonardo Mosquera estará a cargo del VAR, junto con Luis Picón.

El pasado 18 de julio se habilitó la venta de las entradas para para todo público, cuyos precios iban desde los $125 y $1700. El partido se podrá ver en vivo a través de las señales de Espn y Disney+.

El equipo de Jorge Bava no levanta cabeza en el reinicio del fútbol y en las dos fechas del Intermedio disputadas después del parate suma un punto de seis: empató sin goles ante Danubio y perdió 2-1 ante Wanderers.

Nuevas reglas

Además del cruce ante Tigre, el partido marcará el estreno en las competiciones de clubes de Conmebol de algunas de las modificaciones reglamentarias implementadas durante el Mundial 2026. Entre ellas se encuentran nuevas disposiciones relacionadas con la reanudación del juego y el control del tiempo efectivo, cambios que ya fueron aprobados por el organismo sudamericano para sus torneos.

Próximo rival

Nacional buscará obtener un buen resultado como local para llegar con ventaja al encuentro de vuelta, previsto para el martes 28 de julio en Argentina. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera Montevideo City Torque.

