El Nacional de Jorge Bava transita un mes decisivo para su semestre considerando que deberá afrontar la llave ante Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana. El partido de ida está fijado para el martes 21 de julio a las 19:00 horas en el Gran Parque Central, al tiempo que la vuelta será el martes 28 a las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna, situado en Victoria, Argentina.

Este miércoles por la tarde la cuenta oficial del tricolor dio a conocer los detalles de la venta de entradas para el primer encuentro, donde habrá distintas preferencias distribuidas en días. El 15 de julio se habilitará la venta para los socios vitalicios, los honorarios con más de 30 años y los cadetes, mientras que el 16 será el turno de los socios activos con más de cinco años.

El 17 de julio las entradas quedarán disponibles para los socios generales y el 18 para el resto del público.

Venta de entradas para el Nacional vs. Tigre por los playoffs de Copa Sudamericana: precio y cómo obtenerlas

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Según los datos que dio a conocer el Bolso, en la Tribuna Abdon Porte los socios atilio abonarán $125, los socios full $250 y los socios estándar $375. Las generales cuestan $500.

En el codo los socios atilio deben abonar $188, los socios full $375 y el socio estándar $563, al tiempo que las generales valen $750.

En los laterales de la Tribuna Atilio García el socio atilio abona $225, el socio full $450 y el socio estándar $675. Las generales cuestan $900. En tanto, en el sector central de la Atilio García los socios atilio pagan $275, los socios full $550 y el socio estándar $825. Las generales cuestan $1100.

Por su parte, en la Tribuna José María Delgado el socio atilio abona $425, el socio full $850 y el socio estándar $1275, al tiempo que las generales cuestan $1700.

Los menores de hasta cinco años inclusive ingresan gratis presentando cédula de identidad y acompañados de un mayor. Las entradas se pueden obtener a través de nacional.uy y RedPagos.