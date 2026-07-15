Nacional ofertó por Gastón Martirena, confeso hincha del club, pero Racing rechazó la importante suma

Nacional busca seguir reforzándose para la segunda mitad del año y para ello pensó en un confeso hincha tricolor que desde hace tres años defiende la camiseta de Racing de Avellaneda, equipo con el que fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 al vencer a Cruzeiro y de la Recopa de 2025 ante Botafogo.

Según pudo saber Ovación con fuentes allegadas al jugador, la intención del lateral derecho de 26 años es salir del club y el tricolor aprovechó esta oportunidad de mercado para ofertar.

Sin embargo, según confirmaron, la oferta fue rechazada por el presidente de la Academia, Diego Milito. La oferta, según informó Minuto 1 (Carve Deportiva), fue de USD 1.500.000, por la compra del 40% de la ficha, pero fue rechazada.

Desde el entorno de Martirena confesaron que la negociación no está caída y que podría haber novedades en las próximas horas para el formado en Liverpool.

El futbolista formado en Liverpool tuvo chances de salir de Argentina tras ganar el torneo internacional pero no pudo llegar a un acuerdo. En su momento se negoció con el Zenit de la Primera División de Rusia, pero el monto tampoco colmó las expectativas. También hubo un fuerte interés de Flamengo, que el propio Martirena confirmó en entrevista a Ovación. “En ese momento era algo concreto, había llegado que el club me quería, pero se cayó por un problema de ellos”, explicó el uruguayo en noviembre, y destacó que el “interés” del club ya lo motivaba. “A uno le da a entender que está haciendo las cosas bien”.

Gastón Martirena en Racing. Foto: Prensa Racing.

Este miércoles el jugador acudió a entrenar y quedará concentrado para enfrentar a Defensa y Justicia por los 16vos de final de la Copa Argentina 2026, partido fijado para este jueves desde las 18:45 horas. La Academia avanzó de ronda tras derrotar a San Martín de Formosa por la mínima diferencia con gol de Maravilla Martínez. El Halcón de Florencio Varela, por su parte, dejó en el camino a Chaco For Ever 2-1 gracias a las anotaciones de Aarón Molinas y Agustín Hausch.

Una de las bajas que sufrió fue la Academia fue la del mediocampista argentino Bruno Zuculini, quien ya debutó en Nacional, mientras que sumó al lateral izquierdo uruguayo Alfonso "Pacha" Espino, protagonista de un intercambio con el vicepresidente Flavio Perchman, tras no llegar al tricolor.

El mercado de pases de Nacional

Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Tiziano Corrrea, Benjamín Núñez, Francisco Calvo, Bruno Zuculini y Alexis Martín ya entrenan bajo las órdenes de Jorge Bava y hasta algunos de ellos hicieron su estreno con la camiseta del Bolso en el retorno de la actividad en el empate sin goles ante Danubio. Continúan en el radar Guido Mainero, Nicolás Fonseca, Ignacio Malcorra y Cristian "Kike" Olivera.