"Hay que ir a un lugar donde te quieran de verdad": Espino dijo por qué optó por Racing pese al interés de Nacional

Alfonso "Pacha" Espino fue presentado a inicios de julio como nuevo jugador de Racing Club de Avellaneda tras dejar LaLiga al quedar libre en el Rayo Vallecano de España y se sumó a la Academia para ocupar el lugar que dejó Gabriel Rojas, vendido al Cruzeiro de Brasil.

El lateral izquierdo de 34 años que firmó contrato hasta julio de 2028 y utilizará el dorsal número 18, también tuvo la posibilidad de regresar a Nacional en el mercado de pases pero se decantó por el equipo argentino.

“Yo venía hablando hace tiempo con los de Racing y la verdad que tenía varias opciones en Europa, lo de Nacional, pero siempre hay que ir a un lugar en donde te quieran de verdad”, expresó a los medios partidarios de su nuevo equipo.

“TENÍA VARIAS OPCIONES PARA IRME, PERO A VECES HAY QUE IR A UN LUGAR DONDE TE QUIERAN DE VERDAD".



👉 Alfonso Espino, refuerzo de #Racing, con @RacingManiacos. pic.twitter.com/9FtF7f7Hjt — Racingmaníacos (@RacingManiacos) July 13, 2026

“La verdad que me llamaron (Racing), me dijeron cuánto había jugado, cómo había jugado, lo habían analizado al máximo y creo que por decisión más o menos familiar y personal, creo que mi tiempo en Europa había culminado, más que nada por querer cambiar un poco de aires y venir a una liga como esta, que creo que es muy competitiva y te exige estar al máximo nivel también. Eso fue un poco todo”.

Pese a que existieron charlas entre Nacional y los allegados al futbolista y era un nombre que en interna del Bolso seducía, no hubo un ofrecimiento formal para el futbolista que se formó en la cantera del tricolor y jugó allí entre 2014 y 2018. En su haber, Espino tiene seis títulos oficiales con el club que incluyen el Campeonato Uruguayo 2014/2015, el de la edición 2016, dos Torneos Apertura y dos Intermedio.

Nacional vs Sol de America, 1-0, Copa Sudamericana de futbol 2018, Estadio Parque Central, Montevideo, ND 20180814, foto Gerardo Perez - Archivo El Pais Foto: Archivo El País

De Nacional dio el salto al Cádiz, donde jugó durante cinco años, entre 2019 y 2023. En el Rayo militó durante tres temporadas, en la última llegó a la final de la Conference League, disputada en mayo de este año, aunque cayó ante el Crystal Palace de la Premier League.

Para Racing, que ya cuenta con el uruguayo el lateral derecho Gastón Martirena, Espino es su segunda alta, luego de oficializar al mediocampista Ulises Ortegoza.

Espino también habló de la relación que comenzó a entablar con el ex Liverpool y dijo: "Tenía amigos en común, que justo antes de venir hablé con él y demás. Y nada, Gastón es un crack, creo que desde el primer momento no me ha dejado solo, me ha ayudado en todo. Así que sí, obviamente que entre uruguayos nos tenemos que llevar bien”.