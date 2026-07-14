Además de Fonseca, Nacional inició gestiones por un extremo con pasado reciente en la selección uruguaya

La comisión directiva de Nacional mantuvo una reunión ayer en la mañana y hubo varios temas en el orden del día. Uno de los principales fue el mercado de pases y las posibles incorporaciones para la segunda mitad del año, donde se fijan como objetivo prioritario ir en busca del bicampeonato y avanzar en la Copa Sudamericana ante Tigre.

El tricolor no se conformará con las incorporaciones que ya realizó y debutaron contra Danubio con buenos rendimientos, como lo hicieron Alexis Martín Arias, Francisco Calvo y Bruno Zuculini en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha de la serie B del Torneo Intermedio.

De hecho, la gerencia deportiva ya inició gestiones formales por Cristian “Kike” Olivera, extremo uruguayo de 24 años con actualidad en Bahía de Brasil tras ser cedido desde Gremio. El Bolso está realizando gestiones directas con OTB Sports, la agencia que lo representa, y son optimistas en que la negociación pueda llegar a buen puerto.

El área deportiva, que trabaja en conjunto con el entrenador Jorge Bava, está dispuesta a realizar una inversión para incorporarlo, contemplando un salario acorde al talento del futbolista. Incluso están evaluando la posibilidad de colocar algún bono extra por objetivo cumplido.

Cristian "Kike" Olivera en un partido representando al Bahía. Foto: cristianolivera967 en Instagram.

No es la primera vez que Olivera se encuentra en la órbita de Nacional. A fines del 2025 estuvo muy cerca de ficharlo a préstamo y con opción de compra luego de que el propio jugador visitara el Gran Parque Central y expresara su anhelo por representar al club en algún momento de su carrera.

El propio Flavio Perchman, vicepresidente del club, lo elogió públicamente y llegó a dar por confirmado su arribo, pero luego surgieron varios competidores brasileños y Bahía terminó ganando la pulseada.

Por sus características naturales, Olivera juega de extremo por derecha, pero también puede desempeñarse como delantero. Desde su llegada al Bahía en enero del 2026 acumula dos goles y una asistencia en 25 partidos (19 titularidades). Tiene pasado en Peñarol, pero ya ha reconocido que es hincha de Nacional. También supo formar parte del proceso de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya.

Cristian 'Kike' Olivera en la selección de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

El técnico rosarino lo hizo debutar el 12 de setiembre del 2023 cuando jugó 45 minutos en la caída 2-1 contra Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Integró el plantel que jugó la Copa América 2024 y totaliza 13 partidos con la Celeste, aunque no entró en la nómina de 26 convocados para la Copa del Mundo.

Nacional en el mercado con la mira puesta en solucionar una falencia

Sumar variantes en el puesto de extremo se convirtió en una prioridad para Nacional considerando que los que han tenido minutos en el primer semestre no han estado a la altura de la expectativa en medio de un nivel colectivo bajo. Una muestra de lo mencionado fue la decisión que tomó Bava para la vuelta al fútbol por el Intermedio al coloca a Pavel Núñez por la banda derecha cuando su puesto natural es el de “9” o segunda punta.

Lo prefirió por encima de extremos como Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez o Baltasar Barcia, quien llegó al inicio de la temporada tras una puja con Peñarol para adquirir su ficha.

La llegada de Guido Mainero pierde fuerza en Nacional: el motivo

Guido Mainero, extremo derecho con actualidad en Platense. Foto: guidomainero en Instagram.

Guido Mainero, extremo derecho de 31 años con actualidad en Platense, es del gusto de Flavio Perchman, líder del área deportiva, pero tuvo varias voces en contra en el seno de la directiva y por esa razón perdió fuerza la posibilidad de sumarlo en este mercado de pases.