Así se juega la sexta fecha del Torneo Intermedio: Nacional el viernes en el GPC y Peñarol el sábado en el CDS
La penúltima fecha del Intermedio comienza el viernes con dos partidos y termina el lunes con otros dos. Ningún partido coincide con el partido por el tercer puesto ni la final del Mundial.
Volvió el fútbol uruguayo para todos los equipos con la recta final del Torneo Intermedio, que tiene a Peñarol liderando la Serie A con 10 puntos y a Deportivo Maldonado al frente de la Serie B con 11 unidades, seguido por Nacional con una menos.
Este próximo fin de semana se juega la sexta fecha, que coincide con la definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pero tranquilos, futboleros: ningún partido se juega en simultáneo ni con el partido por el tercer puesto del sábado (a las 18:00 horas) ni mucho menos con la gran final del domingo a las 16:00.
La penúltima fecha del Intermedio comienza el viernes con dos partidos: Albion frente a Juventud en el Franzini a primera hora, y por la noche Nacional recibe a Wanderers en el Gran Parque Central.
Los tricolores volvieron a la actividad con un empate sin goles frente a Danubio en Jardines, y necesitan sumar de a tres para descontar los cinco puntos de desventaja que tienen respecto a Peñarol, y los ocho que los separan del puntero de la Anual, Deportivo Maldonado.
Al día siguiente, sábado, le toca jugar a Peñarol: recibe a Boston River en su Estadio Campeón del Siglo a media tarde. El Manya también volvió al ruedo con un empate 1-1 frente a Racing y no pudo aprovechar el empate de los bolsos para sacarles más ventaja ni el empate de los fernandinos para ponerse a tiro en la Anual.
La fecha se cierra el lunes con dos últimos partidos entre Montevideo City Torque y Danubio, y por la noche entre Defensor Sporting y Liverpool.
Así se juega la sexta fecha del Torneo Intermedio
Albion vs. Juventud
Día: viernes 17 de julio
Hora: 15:00
Estadio: Franzini
Nacional vs. Wanderers
Día: viernes 17 de julio
Hora: 19:30
Estadio: Gran Parque Central
Progreso vs. Deportivo Maldonado
Día: sábado 18 de julio
Hora: 12:30
Estadio: Parque Paladino
Peñarol vs. Boston River
Día: sábado 18 de julio
Hora: 16:00
Estadio: Campeón del Siglo
Central Español vs. Cerro Largo
Día: domingo 19 de julio
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Cerro vs. Racing
Día: domingo 19 de julio
Hora: 13:00
Estadio: Tróccoli
Montevideo City Torque vs. Danubio
Día: lunes 20 de julio
Hora: 17:00
Estadio: Charrúa
Defensor Sporting vs. Liverpool
Día: lunes 20 de julio
Hora: 20:00
Estadio: Franzini
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