Tras los partidos del domingo: así quedaron las tablas del Intermedio, Anual y descenso de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol volvió a jugar por el campeonato uruguayo tras la interrupción por el Mundial 2026, nada menos que contra Racing, el actual campeón del Torneo Apertura. El encuentro terminó empatado, luego de que Abel Hernández convirtiera de penal para poner la igualdad final en el Estadio Centenario. Los aurinegros permanecen primeros en el grupo A del Intermedio, pero perdieron la oportunidad de acercarse a la punta de la Tabla Anual.

A falta del partido entre Cerro Largo y Defensor Sporting por la fecha cinco del Torneo Intermedio, Peñarol podría perder el liderato del grupo frente al conjunto arachán que se encuentra tres puntos por debajo y de ganarle mañana al Violeta en estadio Ubilla de Melo (19:00) se pondría en la primera colocación por la diferencia de goles -actualmente tiene un saldo positivo de cuatro, frente a los tres del Carbonero-.

Mas temprano este domingo, Boston River y Central Español, el más cercano perseguidor de los Mirasoles en el torneo de mitad de año, igualaron sin goles en el Campeones Olímpicos de Florida. Con el empate de Peñarol, los palermitanos siguen a dos puntos en su serie del Intermedio.

También por el grupo A, a primera hora de la jornada de este domingo, Cerro se impuso a Liverpool con un tanto de Jairo Amaro al minuto 93. El resultado le da aire al albiceleste en la tabla de promedios para el descenso, aunque aún se mantienen en la zona comprometida para bajar a Segunda División. Liverpool, por su parte, ve comprometido el ingreso a zona de competencias internacionales, ya que se alejó a siete unidades del puesto número siete, Central Español, que tiene 32 unidades.

Serie A del Intermedio:

Serie B del Intermedio:

Tabla Anual: