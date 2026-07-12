El mal que padeció Nacional contra Danubio, lo más rescatable y el "monumental" partido de Goicoechea

Con tres de las incorporaciones debutando como titulares, el Nacional de Jorge Bava no pasó del 0-0 ante Danubio en Jardines del Hipódromo e inició el segundo semestre con sabor amargo.

En el arranque la visita apeló al juego directo con lanzamientos para Maxi Gómez y Pavel Núñez, pero con el paso de los minutos comenzó a asociarse desde la tenencia ante un Danubio preparado para lastimar de contraataque.

La primera ofensiva se gestó por izquierda con Maxi Gómez retrocediendo para hacer el tándem con Camilo Cándido y enviar un centro al área. Agustín Dos Santos cabeceó, pero luego se golpeó contra Mateo Rinaldi y debió ser reemplazado a causa del mareo que le provocó. Lucas Rodríguez ingresó y el Bolso perdió profundidad, pero ganó marca.

La ocasión más clara la tuvo a los 35' con Luciano Boggio levantando un centro medido para Francisco Calvo, que reventó el palo izquierdo. Se salvó la Franja.

Siete más tarde, Gómez generó la falta al borde del área y también la amarilla para Rinaldi, pero después no pudo ejecutar con precisión el tiro libre.

En los dos minutos de adición se repartieron chances. Primero Leandro Sosa probó a distancia y, tras el desvío en el camino, Alexis Martín Arias evitó el 1-0 del anfitrión sobre su palo derecho.

Boggio respondió con un cabezazo en el primer palo tras un centro de Calvo, aunque contuvo Mauro Goicoechea sin inconvenientes.

El Bolso inició el complemento pasando a Cándido al lateral izquierdo para darle ingreso a Rodrigo Martínez, que suplantó a Rogel y se posicionó como extremo. Fue pura insistencia y generó varias faltas cerca del área. Pero Nacional ya comenzaba a padecer la falta de contundencia.

Rodrigo Martínez encarando con Nacional en el cruce ante Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Lejos de refugiarse, Danubio adelantó sus líneas y explotó la banda derecha con Enzo Cabrera generándole problemas a Cándido. Primero lo hizo amonestar y luego tuvo despejes defectuosos que terminaron en ataques del rival.

A falta de 20' para el cierre la hinchada tricolor empezó a cantar: “Un poco más de huevo” buscando una reacción positiva.

Minutos más tarde Bava sustituyó a Cándido por el Ojito Rodríguez y buscó aire fresco con Baltasar Barcia como extremo por derecha tras el desgaste realizado por Núñez. Las situaciones no le escasearon y el propio Sebastián Coates cabeceó de lleno para forzar la estirada del otro capitán.

Con el ingreso de Maxi Silvera, Nacional incrementó sus aproximaciones, pero el 11 estuvo impreciso en la zona de definición. Emiliano Velázquez le había dejado el gol servido tras un error en la salida, pero él no pudo vencer a Goicoechea con su cabezazo.

La indicación de Jorge Bava, entrenador de Nacional, para Maximiliano Silvera. Foto: Leonardo Mainé.

Después eludió con facilidad a su marcador, entró al área y volvió a perder el duelo con el arquero, cuya actuación fue definida como “monumental” por parte de la Franja.

Nacional llegó a su tercer juego al hilo sin ganarle a Danubio, no aprovechó el empate del Depor para acercarse en la Anual y Montevideo City Torque lo emparejó.