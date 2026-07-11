“Faltó el gol”: la autocrítica de Bava tras el empate de Nacional y contó cómo está Agustín dos Santos

Nacional no jugó un buen partido en el empate sin goles ante Danubio en Jardines del Hipódromo. Pero en el complemento, a base de esfuerzo, generó algunas situaciones de peligro y su entrenador, Jorge Bava, reconoció que “faltó el gol para lograr la victoria en un partido muy disputado frente a un gran rival”.

“Generamos mucho ante un gran rival y los minimizamos”, detalló el director técnico del conjunto tricolor en diálogo con AUF TV al termino del encuentro que se llevó a cabo en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

Bava se refirió a los cambios que hizo en el complemento como el ingresó del extremo Rodrigo Martínez por el zaguero Agustín Rogel. “Tratamos de cambiar un poco la características de los jugadores para ganar los duelos. Quisimos tener más fútbol por dentro con Rodri, pero lamentablemente no pudimos concretar”, sostuvo el técnico.

Hizo un balance sobre el debut de los argentinos Alexis Martín Arias y Bruno Zuculini y el costarricense Francisco Calvo. “Creo que tuvieron un gran partido todos”, soslayó.

Bruno Zuculini con la pelota en el partido entre Danubio y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

En el minuto 11 del partido entre Danubio y Nacional se dio la salida de Agustín dos Santos tras sufrir un golpe en la cabeza. El técnico albo habló sobre el estado de salud del juvenil tricolor: “Lo trasladaron porque fue un golpe en la cabeza conpérdida de conocimiento; por el eso cambio”, indicó.