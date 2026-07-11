Nacional: Agustín Dos Santos sufrió un golpe en la cabeza y debió ser reemplazado por precaución ante Danubio

El Nacional de Jorge Bava regresó a la actividad en el fútbol uruguayo tras el parate por el Mundial 2026 y en los primeros minutos del cruce ante Danubio por la quinta fecha del Torneo Intermedio sufrió un imprevisto que lo obligó a realizar una modificación.

Camilo Cándido se asoció por izquierda con Maximiliano Gómez, que envió un centro al área para Agustín Dos Santos. El 10 cabeceó, pero al hacerlo terminó chocando su cabeza contra el zaguero Mateo Rinaldi. El futbolista tricolor quedó tendido en el suelo visiblemente dolorido y de inmediato ingresó la sanidad al campo de juego.

Si bien Dos Santos se retiró caminando por sus propios medios, quedó algo mareado por el golpe y el entrenador optó por reemplazarlo por precaución, en cumplimiento del protocolo que se aplica cuando un jugador sufre un impacto en esa zona.

Maximiliano Gómez acompañando a Agustín Dos Santos después del golpe sufrido. Foto: Leonardo Mainé.

Apenas unos minutos después, Gómez cayó al suelo sobre el sector derecho de la ofensiva y se lo percibió dolorido en una de sus rodillas, aunque se recuperó de forma rápida y pudo seguir sin ningún inconveniente.