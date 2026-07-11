Uruguay vs. Rumania por la Nations Cup en vivo: Los Teros van en busca de su primer triunfo en el torneo

Los Teros vuelven a salir a escena en la Nations Cup y en la segunda fecha del torneo enfrentan desde la hora 14:00 (ESPN3 y Disney+) a Rumania en el Estadio Charrúa, donde buscarán su primera victoria luego de lo que fue la derrota con Georgia en el estreno hace siete días.

El equipo de Rodolfo Ambrosio no tendrá variantes y saldrá con el mismo XV aunque sí habrá un cambio posicional ya que Juan González, quien comenzó como wing izquierdo ante los georgianos, pasará a ser el fullback y su lugar lo ocupará Francisco González Capdevila.

Jean Cotarmanach en su primer partido con Los Teros en el Estadio Charrúa por la Nations Cup. Foto: Leonardo Mainé.

Uruguay vs. Rumania

Hora: 14:00

Cancha: Estadio Charrúa

Televisa: ESPN3 / Disney+

Árbitro: Jordan Way (Australia)

Asistentes: Angus Mabey (Nueva Zelanda) y Caua Ricardo (Brasil)

TMO: Dan Jones (Gales)

Uruguay

Mateo Sanguinetti, Joaquín Myszka y Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti, Felipe Aliaga (capitán); Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana; Joaquín Suárez, Jean Cotarmanach; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Francisco González Capdevila; Juan González.

Suplentes

Germán Kigel, Mateo Perillo, Lucas Porcelli, Manuel Rosmarino, Arturo Ten Hoever, Ignacio Rodríguez, Francisco Landauer, Alfonso Vidal.

Head coach: Rodolfo Ambrosio.

Rumania

Iulian Hartig, Sefan Marko Buruiana; Cosmin Manole; Logan Weidner, Andrei Mahu; Nicolaas Immelman, Cristi Boboc, Adrian Mitu; Alin Conache, Hinckley Vaovasa; Iliesa Tiqe, Jason Tomane, Nicolas Onutu, Tevita Manumua; Marius Simionescu.

Suplentes

Tudor Butnariu, Alexandru Savin, Jean-Pierre Smith, Vlad Neculau, Keanan Murray, Iacopo Bianchi, Gabriel Rupanu, Mihai Graure.

Head coach: David Gérard.

