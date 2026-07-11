Uruguay vs. Rumania por la Nations Cup en vivo: Los Teros van en busca de su primer triunfo en el torneo
El equipo de Rodolfo Ambrosio recibe al combinado europeo en el Estadio Charrúa en el marco de la segunda jornada del certamen internacional de rugby.
Los Teros vuelven a salir a escena en la Nations Cup y en la segunda fecha del torneo enfrentan desde la hora 14:00 (ESPN3 y Disney+) a Rumania en el Estadio Charrúa, donde buscarán su primera victoria luego de lo que fue la derrota con Georgia en el estreno hace siete días.
El equipo de Rodolfo Ambrosio no tendrá variantes y saldrá con el mismo XV aunque sí habrá un cambio posicional ya que Juan González, quien comenzó como wing izquierdo ante los georgianos, pasará a ser el fullback y su lugar lo ocupará Francisco González Capdevila.
Uruguay vs. Rumania
Hora: 14:00
Cancha: Estadio Charrúa
Televisa: ESPN3 / Disney+
Árbitro: Jordan Way (Australia)
Asistentes: Angus Mabey (Nueva Zelanda) y Caua Ricardo (Brasil)
TMO: Dan Jones (Gales)
Uruguay
Mateo Sanguinetti, Joaquín Myszka y Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti, Felipe Aliaga (capitán); Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana; Joaquín Suárez, Jean Cotarmanach; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Francisco González Capdevila; Juan González.
Suplentes
Germán Kigel, Mateo Perillo, Lucas Porcelli, Manuel Rosmarino, Arturo Ten Hoever, Ignacio Rodríguez, Francisco Landauer, Alfonso Vidal.
Head coach: Rodolfo Ambrosio.
Rumania
Iulian Hartig, Sefan Marko Buruiana; Cosmin Manole; Logan Weidner, Andrei Mahu; Nicolaas Immelman, Cristi Boboc, Adrian Mitu; Alin Conache, Hinckley Vaovasa; Iliesa Tiqe, Jason Tomane, Nicolas Onutu, Tevita Manumua; Marius Simionescu.
Suplentes
Tudor Butnariu, Alexandru Savin, Jean-Pierre Smith, Vlad Neculau, Keanan Murray, Iacopo Bianchi, Gabriel Rupanu, Mihai Graure.
Head coach: David Gérard.
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