El parte médico de Nacional tras el traumatismo de cráneo que sufrió Agustín Dos Santos en el cruce ante Danubio

Nacional emitió un comunicado este sábado por la tarde en el que detalla el estado sanitario de Agustín Dos Santos tras haber sido reemplazado en el cruce ante Danubio por la quinta fecha del Torneo Intermedio a raíz de un golpe en su cabeza.

"El jugador Agustín Dos Santos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento durante el partido disputado en la jornada de hoy frente a Danubio", inició a través de su cuenta oficial en redes sociales.

Y añadió: "Se le realizó una tomografía de cráneo, cuyo resultado fue normal. El futbolista se encuentra en buen estado general y recibió el alta médica, permaneciendo en su domicilio".