Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

El parte médico de Nacional tras el traumatismo de cráneo que sufrió Agustín Dos Santos en el cruce ante Danubio

El tricolor emitió un comunicado oficial en el que detalla que tuvo una "pérdida transitoria de conocimiento" en Jardines del Hipódromo. Se hizo una tomografía de cráneo y el resultado fue normal.

El País
El País
11/07/2026, 18:56
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Maximiliano Gómez acompañando a Agustín Dos Santos después del golpe sufrido.
Maximiliano Gómez acompañando a Agustín Dos Santos después del golpe sufrido.
Foto: Leonardo Mainé.

Nacional emitió un comunicado este sábado por la tarde en el que detalla el estado sanitario de Agustín Dos Santos tras haber sido reemplazado en el cruce ante Danubio por la quinta fecha del Torneo Intermedio a raíz de un golpe en su cabeza.

"El jugador Agustín Dos Santos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento durante el partido disputado en la jornada de hoy frente a Danubio", inició a través de su cuenta oficial en redes sociales.

Y añadió: "Se le realizó una tomografía de cráneo, cuyo resultado fue normal. El futbolista se encuentra en buen estado general y recibió el alta médica, permaneciendo en su domicilio".

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

NacionalDanubioTorneo IntermedioJardines del Hipódromo

Te puede interesar