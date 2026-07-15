Atento Nacional: las nuevas reglas del Mundial 2026 que replicó Conmebol en sus competencias, con una salvedad

Nacional tiene puesta la cabeza en el objetivo más cercano que es este viernes ante Wanderers en el Gran Parque Central por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio, aunque la Conmebol le notificó que implementará cambios en los reglamentos de cara a sus competencias.

Esto en consecuencia a que el equipo que dirige técnicamente Jorge Bava debe jugar los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Tigre de Argentina. Por esta razón el club Tricolor experimentará esta prueba que llevará a cabo la casa madre del fútbol sudamericano.

Esas modificaciones son las mismas que se ejecutaron en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con varios propósitos: “agilizar el juego, reducir las pérdidas de tiempo, fortalecer la conducta deportiva y optimizar la gestión arbitral mediante nuevas herramientas reglamentarias”. Así lo detalló la Conmebol en un comunicado que difundió en su web.

Sin embargo, la Conmebol hizo una aclaración y remarcó que hay una modificación que se implementó en la Copa del Mundo en suelo norteamericano no va a aplicar y es la expulsión de los jugadores que se tapen la boca al comunicarse con un adversario durante un partido.

Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre el tricolor y el Matador será el próximo martes en el GPC, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) mientras que la revancha será siete días más tarde en el Estadio José Dellagiovanna, a la hora 19:00 (ESPN y Disney+).

Las modificaciones que se implementarán en las competencias de Conmebol

Son cuatro las modificaciones que correrán tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores. Y son estas:

1. Saques de banda y saques de meta: Cuando el equipo que reanuda el juego retrase deliberadamente la ejecución de un saque de banda o de meta, el árbitro hará sonar el silbato y señalará el comienzo de una cuenta atrás de cinco segundos. Si el balón no está en juego cuando se cumpla la cuenta atrás: saque de banda: el árbitro concederá el saque de banda al equipo adversario, que lo efectuará desde la misma ubicación que tenía el saque de banda original; saque de meta: el árbitro concederá un saque de esquina al equipo adversario desde el lado del campo más cercano a la ubicación en la que se debía efectuar el saque de meta.

2.- Sustituciones: Cuando el árbitro indique que se puede efectuar una sustitución o se muestre el tablero de sustitución, el jugador sustituido deberá salir del terreno de juego en el límite de tiempo de diez segundos. Si no ha abandonado el terreno de juego en dicho plazo, deberá salir de todas formas, pero su sustituto no podrá entrar en el campo hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya transcurrido un minuto (de cronómetro) desde la reanudación del partido.

3.- Lesiones: Un jugador de campo lesionado que provoque que el partido se detenga porque haya sufrido o se sospeche que ha sufrido una lesión, o porque reciba reconocimiento o tratamiento médico sobre el terreno de juego, deberá salir del campo y permanecer fuera de él hasta que haya transcurrido un minuto (de cronómetro) desde la reanudación del juego, con el objetivo de que el cuerpo médico tenga el tiempo necesario para evaluar si el lesionado debería seguir jugando, así como para reducir las interrupciones del ritmo del partido. Esta disposición no se aplica a las situaciones estipuladas en la Regla 5 que no requieren que el jugador lesionado salga del terreno de juego.

4.- Protocolo VAR: Los siguientes incidentes, aunque relativamente poco frecuentes, son ahora revisables según el protocolo del VAR:

Tarjetas rojas que resulten de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

Confusión de identidad cuando se ha sancionado con tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos.

Saques de esquina que se hayan concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando la decisión se pueda corregir inmediatamente y sin retrasar la reanudación del juego (opción para las competiciones).

Como han pasado diez años desde la introducción del protocolo del VAR, los miembros acordaron que sería conveniente detectar posibles mejoras, con el objetivo de incrementar la eficacia y equidad del sistema del VAR.