Básquetbol: se sortearon los grupos del Sudamericano Femenino que da cuatro cupos a la AmeriCup

Uruguay jugará del 3 al 9 el Sudamericano Femenino, en Zárate, Argentina, torneo que otorga cuatro boletos a la AmeriCup. Este martes se dieron a conocer los grupos del torneo que tendrá a siete selecciones, tras las ausencias de Ecuador, Bolivia y Perú.

La Celeste compartirá grupo junto a Argentina, Colombia y Paraguay, mientras que del otro lado estarán Brasil, Chile y Venezuela. Las mejores selecciones de ambas series clasificarán directamente a semifinales, mientras que segundas y terceras se enfrentarán en partidos de cuartos de final.

Para la Celeste no fue un sorteo sencillo, tendrá a las vigentes campeonas y locales, además de una potencia como las Cafeteras, que han sido indiscutiblemente el tercer escalón del podio continental. La selección dirigida por Gino Alderete tendrá una final en el primer partido, a disputarse el 3 frente a Paraguay, equipo al que Uruguay nunca pudo vencer en la historia.

El 4 jugará ante Colombia y cerrará el 6 ante Argentina su grupo. Si termina en la cuarta posición, la Celeste tendrá un partido más por el sexto puesto, enfrentándose al perdedor de los perdedores de los cuartos de final.

La selección en la historia de la competición había conseguido una victoria previo al torneo de 2022, donde empezó un franco crecimiento, compitiendo frente a una buena generación de Paraguay y derrotando a Ecuador por primera vez en su historia. Sin embargo las cuatro derrotas en cuatro presentaciones en 2024 llevaron a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) a un cambio de timón, dejando atrás el mandato de Alejandro Álvarez y quedando en su lugar Gino Alderete, bicampeón con Defensor Sporting en 2020 y 2021, y que luego llevó a Yale a dos históricos podios en 2022 y 2023.

📌 Grupo abierto | Femenino Mayores 🇺🇾



A partir del próximo lunes 1/6, comenzará a entrenar un grupo abierto selectivo de femenino bajo las órdenes de Gino Alderete. #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/g621R8NyNf — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) May 28, 2026

El DT viene entrenando con un grupo de 18 jugadoras, de las cuales 12 irán a Argentina. En la lista están: Josefina Zeballos (Maristas Coruña, España), Antonia Basualdo (Defensor Sporting), Carolina Fernández (Malvín), Florencia Niski (Recoletas Zamora, España), Maite Pereira (São José dos Campos, Brasil), Mía Nilo (Urunday Universitario), Catalina Taño (Lagomar), Lucía Schiavo (Deportivo San José, Paraguay), Lucía Auza (North Kentucky University, Estados Unidos), Agustina Oyarzabal (Defensor Sporting), Aldana Gayoso (Malvín), Krystal Cordara (Tabaré), Luana Lizzazoain (Yale), Sabrina Molina (Quimsa, Argentina), Josefina Rivera (Defensor Sporting), Paula Fernández (Malvín), Lara Barbato (Defensor Sporting), Selena Medrick (Malvín).

Los cuatro semifinalistas accederán a la AmeriCup junto con los tres equipos que clasifiquen de Centroamérica —que está jugando su clasificatorio en Managua, Nicaragua—, El Salvador —como local—, Estados Unidos y Canadá.