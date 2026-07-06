Uruguay alimentó el sueño del Mundial de básquetbol: qué partidos son claves para la clasificación

Uruguay cumplió, derrotó con contundencia a Cuba, cerró el Grupo D de las Clasificatorias en el primer lugar y se aseguró entrar a las seis últimas fechas al menos dos puntos por encima del cuarto lugar, que es la brecha para acceder al Mundial de Qatar 2027.

La selección de Gerardo Jauri liquidó el partido temprano, salió con alta intensidad y cuando pudo imponerse atrás el equipo empezó a construir con puntos en contraataque y tiros en transición. La amplia rotación no redujo el dominio de la Celeste, que con 70% en triples ya sacó 20 al entretiempo.

Para Jauri más que el triunfo se llevó muy buenos rendimientos individuales positivos y engrosó su diferencia de puntos pensando en la posibilidad de ser mejor cuarto.

Joaquín Taboada, que ya había sido titular ante Argentina deslumbró por su capacidad física, tuvo muy buenos números de afuera y fue el goleador con 27 puntos.

Nicolás Martínez, ausente ante la Albiceleste, aportó su tiro de tres y tres tremendas tapas, mientras que Nicola Pomoli desde su juego vertical también fue otro de los puntos altos celestes.

Las 11 asistencias de Joaquín Rodríguez y el juego de Pablo Gómez en la pintura redondearon una muy buena ventana para ambos y el otro aspecto positivo que se lleva la selección es el debut de Lucas Rodríguez, que a sus 18 años tuvo su estreno y anotó ocho puntos, con 2/3 en triples.

Lo que se viene

Uruguay clasificó a la segunda fase del certamen a la que arrastrará el total de su puntaje y se medirá contra los equipos provenientes del Grupo B. Recordar que los tres mejores clasificarán al Mundial junto al mejor cuarto, comparando con el del Grupo E.

La Celeste, salvo una caída estrepitosa de Bahamas esta noche ante Puerto Rico, comenzará su pasaje por la segunda fase frente al equipo bahameño en Antel Arena, el 27 de agosto, en una fecha donde estarán disponibles los NBA. Recordar que la selección centroamericana presentó tres para esta ventana y tiene la opción de incorporar a un cuarto. El 31 de agosto los dirigidos por Jauri visitarán a Puerto Rico —si le gana a Bahamas— o a Jamaica —si los boricuas caen—.

Joaquín Rodríguez enfrentando a Cuba por las Clasificatorias en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

El panorama hoy marca que Uruguay con tres triunfos estaría clasificado, aunque la etapa más dura de las Clasificatorias está por empezar, donde la selección tendrá que medirse ante los rivales del hemisferio norte, que han complicado históricamente.

Contando que la victoria ante Bahamas —si estos vienen con todo su potencial— es muy difícil, si Jamaica logra la clasificación, esos dos encuentros son esenciales para la Celeste. La selección centroamericana solo triunfó ante Puerto Rico en las dos primeras fechas y después tuvo dificultades para competir.

La otra fecha clave parece ser en noviembre, donde Uruguay además de a Jamaica o Puerto Rico como local, también lo hará frente a Canadá. Si bien este llega como el único invicto del Grupo F la selección de la Hoja de Maple es muy probable que llegue a dicha fecha ya clasificado, en caso de ganar con sus NBA al cierre de esta ventana y los dos partidos de la siguiente. Recordar que los norteamericanos contaron con el dos veces MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, en el categórico triunfo ante Puerto Rico.

Santiago Vescovi enfrentando a Cuba por las Clasificatorias, en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

Las últimas dos fechas para la Celeste serán de visitante (26 de febrero y 1° de marzo de 2027), pero sin los jugadores de la mejor liga del Mundo, Bahamas es un rival terrenal, por lo que los dirigidos por Jauri tendrán en dicha visita un rival para sumar, con el objetivo de volver a un Mundial luego de 41 años.