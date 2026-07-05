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El País Ovación Basquetbol

Uruguay vs. Cuba en vivo: la Celeste se juega un punto obligatorio para seguir soñando con el Mundial

La selección de Gerardo Jauri enfrentará a un equipo ya eliminado en busca de engrosar su puntaje para la segunda fase de las Clasificatorias a Qatar 2027.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
05/07/2026, 18:10
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Joaquín Rodríguez defendido por Juan Fernández, en el partido entre Uruguay y Argentina por las Clasificatorias
Joaquín Rodríguez defendido por Juan Fernández, en el partido entre Uruguay y Argentina por las Clasificatorias.
Foto: Ignacio Sánchez.

Uruguay cierra la tercera ventana de las Clasificatorias en el Antel Arena, donde enfrentará a Cuba en un punto clave por seguir soñando con la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar de 2027, a partir de las 18:40 horas. Arbitrarán Matthew Myers (Estados Unidos), Edwin Quiles (Puerto Rico) y João Varella (Brasil).

A levantarse: Uruguay cayó con Argentina pero la ilusión de clasificar al Mundial de Qatar 2027 está intacta

El partido que cierra la primera fase de las Clasificatorias se jugará a las 18:40 horas y será transmitido por DSports. La red de cableoperadores que contrató el servicio de DirecTV para el Mundial 2026 también tendrá disponible el partido. Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891 a un precio de 9,99 dólares al mes, o 37,99 al año.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La Celeste viene de derrotar a los isleños el 2 de marzo en Panamá, con un contundente segundo tiempo que decantó en un amplio marcador final de 88-62. De aquel equipo, Cuba repite casi todo su plantel, pero agrega a una de sus jóvenes promesas, Anthony Rodríguez, que juega en el equipo Sub 22 del Casademont Zaragoza, donde se desempeñó Joaquín Rodríguez esta última temporada.

Respecto al equipo que enfrentó a Argentina, Uruguay no tendrá a la orden a Emiliano Serres, que sufrió una fractura diafusaria de cuarto metatarsiano. En su lugar ingresará Theo Metzger.

De ganar, la Celeste entrará por lo menos dos puntos por encima del cuarto lugar a la próxima fase, posición que marca el quiebre de los clasificados a la Copa del Mundo, y que hoy se debaten Bahamas, Jamaica y Puerto Rico.

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