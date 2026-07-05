Uruguay vs. Cuba en vivo: la Celeste se juega un punto obligatorio para seguir soñando con el Mundial

Uruguay cierra la tercera ventana de las Clasificatorias en el Antel Arena, donde enfrentará a Cuba en un punto clave por seguir soñando con la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar de 2027, a partir de las 18:40 horas. Arbitrarán Matthew Myers (Estados Unidos), Edwin Quiles (Puerto Rico) y João Varella (Brasil).

El partido que cierra la primera fase de las Clasificatorias se jugará a las 18:40 horas y será transmitido por DSports. La red de cableoperadores que contrató el servicio de DirecTV para el Mundial 2026 también tendrá disponible el partido. Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891 a un precio de 9,99 dólares al mes, o 37,99 al año.

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La Celeste viene de derrotar a los isleños el 2 de marzo en Panamá, con un contundente segundo tiempo que decantó en un amplio marcador final de 88-62. De aquel equipo, Cuba repite casi todo su plantel, pero agrega a una de sus jóvenes promesas, Anthony Rodríguez, que juega en el equipo Sub 22 del Casademont Zaragoza, donde se desempeñó Joaquín Rodríguez esta última temporada.

Respecto al equipo que enfrentó a Argentina, Uruguay no tendrá a la orden a Emiliano Serres, que sufrió una fractura diafusaria de cuarto metatarsiano. En su lugar ingresará Theo Metzger.

De ganar, la Celeste entrará por lo menos dos puntos por encima del cuarto lugar a la próxima fase, posición que marca el quiebre de los clasificados a la Copa del Mundo, y que hoy se debaten Bahamas, Jamaica y Puerto Rico.