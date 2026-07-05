Camino al Mundial: Uruguay sufre la baja de Emiliano Serres para enfrentar a Cuba tras una fractura en la mano

La selección de Uruguay no contará con Emiliano Serres para cerrar la tercera ventana de las Clasificatorias para el Mundial de básquetbol de Qatar 2027 recibiendo a Cuba hoy en el Antel Arena.

Según el informe de la sanidad de Uruguay, el alero de 29 años sufrió una "fractura diafusaria de cuarto metatarsiano", es decir, en su mano, ante Argentina, por lo que no podrá ser de la partida esta tarde.

Será Theo Metzger quien ingrese en su lugar al plantel para enfrentar al seleccionador cubano, a partir de las 18:40 horas.

La Celeste viene de derrotar a los isleños el 2 de marzo en Panamá, con un contundente segundo tiempo que decantó en un amplio marcador final de 88-62. De aquel equipo, Cuba repite casi todo su plantel, pero agrega a una de sus jóvenes promesas, Anthony Rodríguez, que juega en el equipo Sub 22 del Casademont Zaragoza, donde se desempeñó Joaquín Rodríguez esta última temporada.

Hora y dónde ver Uruguay vs. Cuba

El partido que cierra la primera fase de las Clasificatorias se jugará a las 18:40 horas y será transmitido por DSports. La red de cableoperadores que contrató el servicio de DirecTV para el Mundial 2026 también tendrá disponible el partido. Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891 a un precio de 9,99 dólares al mes, o 37,99 al año.

Los 12 de Uruguay

Gerardo Jauri, entrenador de la selección uruguaya de básquetbol. Foto: Darwin Borrelli.

Gerardo Jauri tendrá un cambio en su lista. Entrará Theo Metzger por Emiliano Serres. Los 12 para enfrentar a Cuba serán Lucas Capalbo (Gipuzkoa, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Lucas Rodríguez (Peñarol), Joaquín Rodríguez (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Nicolás Martínez (Malvín), Theo Metzger (Biguá), Gonzalo Iglesias (Biguá), Martín Rojas (Peñarol), Mateo Bianchi (Defensor Sporting), Pablo Gómez (Nacional).

Los 12 de Cuba

Onel Planas viajó a Montevideo con 11 hombres: Kevin Zuñiga (Ciudad Habana), Marcos Chacón (Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Argentina), Tito Casero (Mechelen, Bélgica), Aldo Castel (Las Tunas), Carlos Villegas, Yoscar Dinza, Marlon Díaz (Brillantes de Zulia, Venezuela), Ibrahin Hechavarria (Santiago de Cuba), Pedro Bombino (Fibwi Palma, España), Abram Isaac (Camagüey), Anthony Rodríguez (Casademont Zaragoza, España).

