Alejandro Balbi: del "aura que cambió" en Nacional y "preocupa" a "las declaraciones de Perchman dejan grietas"

Alejandro Balbi, dirigente y expresidente de Nacional, reveló por qué cree que Flavio Perchman “tiene incontinencia verbal” y dio su postura sobre el megaproyecto del Gran Parque Central. También se refirió a una "tensa" comisión directiva y dijo qué piensa de los posibles nuevos fichajes.

A continuación, un resumen de la entrevista.

- La última comisión directiva de Nacional fue tensa, ¿por qué se dieron esas rispideces?

- Creo que sí, que la reunión fue tensa y que en este caso la reacción del presidente, que fue la voz altisonante o querellante, tuvo su fundamento. Yo no voy a mencionar con quién tuvo la discusión, pero fue con algún compañero por declaraciones públicas que había tenido en el entorno del partido con Danubio, y lógicamente el presidente con toda lógica, que comparto, quedó a su juicio expuesto frente a la gente. Ahí se originó una especie de ida y vuelta con intervención de algunos otros. A mí como expresidente me pareció que lo correcto era ponerme del lado del presidente porque siempre digo que la última figura del club es la que tiene que absorber todos los problemas. En ese sentido hoy parece como el policía malo que no quiere gastar, esa es la realidad, entonces ese fue el motivo de la discusión.

- ¿Considerás que es desmedido el deseo del área deportiva de seguir incorporando por la situación financiera?

- Nadie se niega a traer alguna incorporación, es más, creo que algún delantero más nos falta porque hemos perdido gol en Nacional, pero el tema es que tiene que ir de la mano y atado necesariamente con el tema económico, no es a cualquier precio ni hipotecar el club por traer jugadores o por cambiar obras, o gastar un dinero que obviamente no lo tenés, esa es la gran crítica que nosotros hemos hecho desde nuestra visión.

Aparte en la directiva pasada se había resuelto que no se iba a traer a ningún jugador si no había salidas, y no han habido salidas. Hablamos de incorporaciones sin el contenido indispensable que es qué costo económico tiene para el club porque Nacional hoy en día tiene por delante una deuda de US$1.700.000 aproximadamente de rescisiones de entrenadores y de jugadores por decisiones que lógicamente fueron mal tomadas porque sino no hubieran rescindido esos contratos que estaban vigentes. Ese monto es mucho más que el presupuesto de cualquier club del fútbol uruguayo en un año, salvo Nacional y Peñarol, y vos lo estás pagando por gente que ya no está en el club. A eso le tenés que sumar el presupuesto mensual de los jugadores, el cuerpo técnico y la infraestructura.

-¿Considerás que debiera rodearse o tomar sugerencias de expresidentes como vos y José Decurnex?

- Yo creo que cuando terminó el Torneo Apertura, que fue el peor de la historia, perdiendo todos los clásicos como hemos perdido últimamente... hasta ese aura a mí me preocupa que ha cambiado porque hasta el año pasado capaz que no nos iba bien desde lo deportivo pero los clásicos los ganábamos. Este año perdimos una final, el clásico de locales, todo eso me preocupa porque son campeonatos aparte del Uruguayo. Después del Apertura Javier Gomensoro planteó que esa mesa chica —que yo revindico que existe, existió y existirá— sea ampliada con la figura de Gomensoro y Decurnex, y no se aceptó. Esto no lo estoy diciendo con molestia, es una descripción de la realidad, ellos se pusieron a la orden.

Alejandro Balbi. Foto: Francisco Flores.

- Ayer dijiste que Flavio Perchman tiene incontinencia verbal, ¿a tu entender ese es el principal error de la gestión oficialista?

- Lo de incontinencia verbal lo dije porque se lo comenté a él, no es solo Flavio, también hay alguien más que tiene exceso de protagonismo en los medios. Fundamentalmente a Flavio los periodistas lo atrapan y para ustedes es mucho mejor un dirigente que esté permanentemente en los medios. Sé que Ricardo Vairo lo ha sufrido mucho porque lo ha dicho públicamente y muchas veces lo ha mandado a callar a Flavio.

A mí lo que me preocupa no es la salida en sí de Flavio, que él ya es grande y sabe lo que hace -más allá de que está haciendo sus primeras armas como dirigente de fútbol- sino cómo impacta en el mundo Nacional. Y no lo dice Balbi, lo dijo Lasarte, Peirano, Polenta y lo dice Espino ahora. Las declaraciones de Flavio siempre dejan grietas, entonces decime qué es lo positivo si resta más de lo que suma.

- ¿Cuál es tu postura individual sobre el megaproyecto del Gran Parque Central?

- Mi postura individual es que como directiva nos falta muchísima información, en un año y medio lo que nosotros solamente hicimos fue aprobar un anteproyecto de la obra, un marco arquitectónico y después tuvimos dos reuniones, una con el integrante de la CPO y otra con el integrante del Consejo Consultivo Económico en la cual se nos presentaron los números en pantalla y la obra rondaba en los US$100.000.000. A partir de eso el ingeniero José Decurnex -que si será voz calificada dentro del club que fue el que enfrentó el tema de los palcos en 2018 y salvó con creces a gente que quería denunciar penalmente y demandar civilmente al club, se puso al hombro al Club Social, lo prometió y terminó consiguiendo los fondos- salió unos días después a decir que el proyecto no valía menos de US$150.000.000, entonces ahí tenemos un desfasaje, primero en cuanto al número del presupuesto.

En segundo lugar se habla de que hay cajas separadas o que puede haber un fideicomiso que no tenga nada que ver con la caja del club, ¿pero quiénes son los inversores y cuáles son las garantías en una inversión tan grande? La contraprestación que el club tiene que dar es muchísima, prácticamente tenés que entregarle el Gran Parque Central por 30 años, pero no solo el nombre, también la actividad, si el viernes puedo o no jugar con Wanderers porque capaz que hay un recital o un evento cultural.