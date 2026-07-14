Del Bolso al Calamar: Nicolás López fue oficializado como nuevo jugador de Platense tras su salida de Nacional

Platense hizo oficial la incorporación de Nicolás "Diente" López, quien fue presentado como nuevo jugador del club argentino luego de rescindir su contrato con Nacional.

El atacante uruguayo firmó vínculo hasta diciembre de 2027 y se transformó en una de las incorporaciones más importantes del Calamar para afrontar el segundo semestre de la temporada, con el gran objetivo de competir en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La llegada del exdelantero tricolor se concretó pocos días después de acordar su desvinculación de Nacional, institución en la que había dejado de ser considerado por el entrenador Jorge Bava para el segundo semestre. Como parte del acuerdo, el club uruguayo le abonó parte del salario pendiente para facilitar su salida.

A sus 32 años, López inicia una nueva etapa en una carrera que comenzó de manera explosiva justamente en Nacional. Surgido de las divisiones formativas del club, debutó en Primera en 2011 con apenas 17 años y rápidamente llamó la atención por su capacidad goleadora.

En apenas unos meses pasó de ser una de las grandes promesas del fútbol uruguayo a ser transferido a la Roma de Italia, en una operación que generó gran repercusión.

El Club Nacional de Football comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual que unía a Nicolás López con la institución.



Gracias Nico por volver a casa, por defender estos colores y por escribir un nuevo capítulo con esta camiseta… pic.twitter.com/DDrhD9behj — Nacional (@Nacional) July 9, 2026

Su recorrido europeo continuó por Udinese, Hellas Verona y Granada, antes de encontrar continuidad y protagonismo en el Internacional de Porto Alegre. En el conjunto brasileño vivió uno de los mejores momentos de su carrera, convirtiéndose en una de las principales figuras del equipo y recuperando el nivel que lo había llevado a Europa.

Posteriormente pasó al Tigres de México, donde también dejó su sello al consagrarse goleador del Torneo Apertura 2021, consolidándose como uno de los atacantes uruguayos más destacados del continente.

En 2024 regresó por tercera vez a Nacional con la ilusión de volver a ser protagonista. Sin embargo, entre lesiones, cambios de entrenadores y una irregularidad colectiva, nunca logró consolidarse. Durante este último ciclo disputó 31 partidos oficiales, convirtió seis goles y brindó una asistencia antes de acordar su salida.

🆕 𝑵𝑰𝑪𝑶𝑳𝑨́𝑺 𝑳𝑶́𝑷𝑬𝒁 es nuevo jugador de #Platense



↪️ El delantero llega libre tras su paso por Nacional 🇺🇾



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🦷 ¡Bienvenido, Diente!#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/PthPgWsr3O — Club Atlético Platense (@caplatense) July 14, 2026

Ahora, el Diente buscará volver a su mejor nivel en Platense, uno de los equipos revelación del fútbol argentino, donde aportará experiencia, jerarquía internacional y poder de gol para afrontar tanto la Liga Profesional como la Copa Libertadores. Su presentación fue celebrada por el club argentino, que apuesta por un futbolista con recorrido en ligas importantes para reforzar un plantel que quiere seguir haciendo historia.