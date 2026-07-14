El detalle de una reunión clave y el cuerpo técnico de Forlán en Uruguay: "Un valor que no podés desperdiciar"

"Es un valor que no te podés dar el lujo de desperdiciar”, le dijeron a Ovación desde la Asociación Uruguaya de Fútbol el día después que el propio presidente de la misma, Ignacio Alonso, anunciaba que Diego Forlán era el candidato principal a dirigir la Sub 20 y también los amistosos de la mayor.

Desde ese momento, la repercusión que generó el regreso de Cachavacha a la Celeste fue grande tanto en Uruguay, como en el continente y en el mundo, teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo como jugador y lo que significaría -al menos de forma interina- ser el primero en dirigir a la Celeste luego del pasaje de Marcelo Bielsa.

“La reunión que se tuvo con él fue muy positiva”, manifestaron fuentes de la AUF dando a conocer que lo que resta es un nuevo encuentro donde se pondrá encima de la mesa el contrato a futuro, teniendo en cuenta también cómo se desarrollará su trabajo con la selección mayor. Es por eso que el nuevo diálogo será con Ignacio Alonso y de hecho se espera que se dé en Estados Unidos porque allí está Diego Forlán y hacia allí se dirigirá el presidente de la AUF en el marco de la final del Mundial 2026 del próximo domingo.

Respecto a lo que será el cuerpo técnico de Diego Forlán, en las últimas horas sonaron con fuerza dos nombres para poder pasar a trabajar a la estructura de la Sub 20 como son el de Diego Jaume y Santiago Espasandín, quienes están en las juveniles de Boston River y Nacional, respectivamente, más allá de que “hay otros más en carpeta”. Eso sí, desde la AUF informaron que llegará solo uno porque el Ruso Pérez seguirá en el cuerpo técnico.

Diego "Ruso" Pérez trabajando con la selección de Uruguay Sub 20. Foto: Darwin Borrelli

Quien fuera volante central de la Celeste durante muchos años está muy bien considerado en la interna por su trabajo —donde incluso fue campeón del mundo Sub 20 junto a Marcelo Broli en 2023— y la colaboración en más de una selección juvenil de un tiempo a esta parte pasando por el combinado Sub 18, la Sub 15 e incluso la selección local. Es por eso que sostienen que el Ruso estará dentro del organigrama.

"Está entusiasmado, si bien quedan algunos temas por tratar y vamos a tener una reunión en las próximas horas. Si hay acuerdo con Diego Forlán será el entrenador de la Sub 20. Hay que cerrar el acuerdo conceptual y económico. Hemos tenido reuniones y han sido buenas", fue lo que confirmó Ignacio Alonso el fin de semana y todo apunta a que próximamente quedará sellado y tanto la Sub 20 como la selección mayor —para los próximos amistosos— tendrá nuevo técnico.