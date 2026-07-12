Diego Forlán gana terreno para dirigir la selección Sub 20: la reunión con AUF y los candidatos para la mayor

La Asociación Uruguaya de Fútbol dio un paso importante en la definición del futuro de sus selecciones juveniles. El Consejo Ejecutivo resolvió reunirse la próxima semana con Diego Forlán, una vez que regrese del exterior, con el objetivo de avanzar en su designación como entrenador de la selección uruguaya Sub 20 y comenzar a delinear el nuevo proyecto deportivo.

La idea de la AUF es rodear a Forlán con una estructura ya instalada en el Complejo Celeste. Los profesores Diego Estavillo y Santiago Ferro integrarán el cuerpo técnico, mientras que durante la reunión también se conversará con el exgoleador de Uruguay para definir los nombres de dos ayudantes de campo, que serán elegidos en conjunto y deberán tener conocimiento del trabajo en las selecciones juveniles.

La decisión llega luego de que el Ejecutivo analizara la situación de Marcelo Broli, quien se manejó como fuerte posibilidad para volver a las selecciones nacionales pero finalmente no se llegó a un acuerdo. El entrenador que fue campeón del mundo con Uruguay en el Mundial Sub 20 de Argentina 2023 y posteriormente entrenador de la selección Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, había presentado una planificación con un horizonte de trabajo hacia 2030.

No obstante, el Ejecutivo entendió que ese proyecto excedía los tiempos institucionales, teniendo en cuenta la proximidad de las próximas elecciones en la AUF, y optó por buscar otro perfil pensando en el corto plazo para conducir la Sub 20.

De todos modos, la consideración hacia Broli no desaparece. En la AUF existe consenso respecto a que es uno de los entrenadores uruguayos con mayor proyección y continuará siendo observado para un eventual futuro proceso en la selección absoluta.

Además de Broli, seguirán de cerca la evolución de otros tres entrenadores que aparecen en el radar para la mayor: Guillermo Almada, Paulo Pezzolano y Alexander Medina.

Almada, quien actualmente dirige al América de México tras sus exitosos ciclos en Pachuca, donde conquistó la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, y un breve pasaje por Valladolid y Real Oviedo. El uruguayo continúa consolidando su carrera y desde hace varios años es considerado uno de los técnicos uruguayos con mejor valorados a nivel internacional.

Marcelo Broli en la previa del debut de la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos en Copa Asia. Foto: @uae.nt.

Otro de los nombres es Paulo Pezzolano, hoy al frente del Internacional de Porto Alegre. El entrenador, que ya fue campeón en Uruguay con Torque en la segunda división, ascendió al Cruzeiro en Brasil, dirigió a Valladolid en España y a Watford en Inglaterra. Hoy atraviesa una nueva etapa en el fútbol brasileño buscando consolidar un proyecto competitivo en uno de los clubes más importantes del país.

También integra esa lista de candidatos Alexander Medina. El "Cacique" asumió este año como entrenador de Estudiantes de La Plata luego de su segundo ciclo en Talleres de Córdoba, donde conquistó la Supercopa Internacional. Con experiencia además en Nacional, Internacional de Porto Alegre, Vélez y Granada de España, sigue siendo uno de los técnicos uruguayos mejor considerados por su capacidad para liderar proyectos deportivos.

Los cuatro nombres forman parte del seguimiento que realizará la AUF con vistas a la elección del próximo entrenador de la selección uruguaya cuando llegue el momento de iniciar un nuevo ciclo.