Marcelo Broli: la importancia de los vínculos, la charla con el DT de España y los detalles de Arteta en el Arsenal

La casa de Marcelo Broli emana olor a familia. Desde que entrás te da la sensación de cercanía, de calidez. La estufa prendida a todo vapor ayuda a ese clima en una tarde otoñal. El que no transmite esa sensación de familiaridad es Ben, el perro que es parte de ese hogar desde que a los tres meses lo fueron a buscar a un refugio, que de entrada literalmente se quería comer al periodista y la fotógrafa de Ovación, pero que con el paso de la entrevista se hizo amigo, aunque siempre mirando de reojo. Por las dudas. Un plato con bizcochos, un mate recién preparado (¡y cómo estaba!) y un vaso de agua. Se prende el grabador, pero la charla, que ya había comenzado, no cambia el tono. El entrenador habla de por qué dejó de dirigir a la selección Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos (febrero de 2024 a enero de 2026) y hace referencia a que ellos pretendían que el DT llegara hasta el final del proceso, algo para lo que él no estaba dispuesto por varios motivos.

Broli es un técnico con un perfil particular. En su corta carrera ya fue campeón del mundo Sub 20 con la selección uruguaya, pero después viajó a Emiratos y se le perdió un poco el rastro por estos lados. No se maneja con representante, porque entiende que tener uno puede llevar a ser mal entendido y no quiere generar ninguna suspicacia. En otras palabras: no quiere dejar ni un mínimo de mala interpretación y que haya alguien que entienda que pretende a un jugador, o lo pone de titular, porque lo representa el mismo empresario que a él. Pretende que sus méritos y su trabajo sean los que lo lleven a dirigir. Y así seguirá.

“Tuve alguna posibilidad de Medio Oriente que no la había tomado, en este caso era una selección Sub 23, prácticamente es Primera división, seguía con la experiencia de selección. Cuando me interioricé un poco empecé a encontrar motivaciones. Estoy recontra feliz de haber tomado esa opción. También habían pasado siete meses del Mundial y estaba sin trabajar, tenía las ganas de concretar algo”. Esa fue la respuesta ante la consulta de si solamente lo económico lo había motivado a elegir esa oportunidad de trabajo.

En las últimas semanas, Broli estuvo de recorrida por Europa, visitando a varios entrenadores y mirando su forma de trabajar. “Era el tiempo que me quería tomar para hacer esto. Te hace actualizarte, ver en qué está todo, tener charla con técnicos, personalidades influyentes dentro del fútbol. Ahora tenía tiempo y aproveché a realizarlo. Antes había estado en Argentina con los hermanos Barros Schelotto, fui a Paraguay, pero salí de vuelta y fueron dos semanas muy intensas donde fui a Portugal, España e Inglaterra”, explica al mismo tiempo que acomoda el mate.

Marcelo Broli junto a Ben, su perro, a su lado en entrevista con Ovación. Foto: Estefanía Leal.

Broli compartió un largo rato con el seleccionador de España, Luis De la Fuente, que será rival de Uruguay en el tercer partido de grupo en Guadalajara: “Era una de las cosas que más me motivaba. Por el perfil de entrenador que es, por lo que transmite que me gusta, me siento identificado con un montón de cosas, me encanta cómo juega España ni que hablar, aparte de la forma que lo hace con jugadores jóvenes, con apuesta a un fútbol no tan físico, que hoy las selecciones de elite son realmente animales y creo que lo hace competir muy bien desde eso, desde el juego”.

No es casual que el DT campeón del mundo Sub 20 en Argentina 2022 haya buscado compartir un rato con el DT español: “En el momento que están previo al Mundial, de lista, de jugadores, de lesiones, él estuvo una hora y media conmigo, no paró de hablar, le sonaba el teléfono porque lo estaban esperando para una reunión y él quería seguir estando con nosotros, y esas cosas están buenísimas. Y todos los mensajes que me transmitió fueron alineados a lo que yo veía de él, y la importancia de los vínculos, de rodearte de buenas personas, de lo que transmite él como grupo, y te das cuenta en eso mismo: estar ahí en la Federación, estábamos en la cafetería, pasaba todo el mundo y lo saludaba, es una persona muy querida por todos”.

Que Broli solo dirige selecciones. Que Broli rechazó varias propuestas esperando mejores. Que a Broli ya no le interesa dirigir. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones?

-¿Estás abocado a ser DT de selección o también abierto a dirigir clubes?

-No, no. Ahora las posibilidades pueden disparar para cualquier lado y es un poco lo que estoy buscando. Las oportunidades que han surgido son todas de equipos de Primera División, todavía no he concretado nada, pero por eso también fui a ver a clubes. Estuve en el Arsenal, con el jefe de scouting el día previo a que fueran campeones de la Premier. Y lo mismo, capaz que es un club que da la impresión de una cosa muy fría u organización muy grande, es un club que lo manejan cinco personas, muy cercanas al cuerpo técnico, hay muchos signos en la búsqueda de generar un clima de familia para encontrar la unidad. La parte humana es prioridad. Por ejemplo, observaba algunas decisiones de Mikel Arteta, como las mesas chicas de cuatro, pero chicas de verdad donde cuatro platos entraban a la fuerza, para estar cerca y que puedan charlar entre ellos, se tienen que rotar a la hora de la comida. En un mundo tan individualista, y de jugadores que son empresas por sí solas, buscar encontrar ese tipo de unidad, porque el fútbol es un deporte en equipo por más que tengas individualidades de primer nivel. La principal preocupación de esta gente está ahí. Ver la sala de videos del Arsenal que estaba cortada por la mitad con paneles para achicarla a propósito, sin importar la comodidad, buscando estar más juntos compartiendo cosas. Están en los detalles más mínimos.

-Se presume que el ciclo de Bielsa finaliza tras el Mundial, ¿vos realmente tenés la expectativa de que te tengan en cuenta para ser su sucesor?

-Hay experiencias buenas en el mundo de técnicos que han estado en selecciones juveniles, que conocen el proceso de formativas, y pasan a la mayor. Eso puede ser un perfil que la AUF tenga en cuenta. En ese perfil creo que tengo muchas posibilidades. Pero en un perfil como Marcelo Bielsa, con una trayectoria probada -yo soy un entrenador nuevo y estoy lejos-... Hay diferentes perfiles, yo ponerme en la cabeza de la AUF, es difícil, no sé para qué lado va a rumbear. No me puedo detener a esperar, yo estoy buscando mi futuro y un poco este viaje fue para posicionarme en lugares para que mi nombre pueda estar en carpeta.

Marcelo Broli en diálogo con Ovación. Foto: Estefanía Leal.

-¿Es verdad que te “llovieron” posibilidades de trabajo y que vos dijiste que no a todas ellas?

-No, no. Eso es mentira. Realmente para que se concreten las cosas es muy difícil. Yo me río a veces cuando dicen de los jugadores, ¿viste? ‘Cómo va a ir a jugar a tal lado’; realmente hay muchos jugadores, muchos entrenadores por todos lados, y para que te llegue una oferta real, un mail con una oferta que te diga el monto y los detalles, es difícil. Vos le podés decir que no a un contratista que te llamó para decirte que te va a ofrecer, y ya sale la noticia que ‘Broli le dijo que no a no sé quien’. O te llamó un dirigente o un allegado a un club y te pregunta para ver si vos estarías disponible, eso no son propuestas, no es que te está llamando el club. Eso por lo menos me pasa a mí, que no fui ni soy muy hábil en el lobby de mi carrera como futbolista ni como entrenador.

-¿Por qué no te manejás con representante?

-Considero que para el entrenador es difícil, sobre todo porque los representantes manejan jugadores, entonces cuando firmás con un club, capaz que al ser representado por alguien es ser y parecer. Si vos traés un jugador representado por el mismo empresario que el tuyo, puede generar suspicacias por lo menos, yo prefiero ir libre de mochila. Me ha pasado en la selección que un representante me ha dicho que estaba agarrado con un determinado representante, y ese otro representante te dice lo contrario, o sea que todo el mundo está hablando mal de vos porque vos estás tomando decisiones, ja. Y ta, en ese sentido estoy curado de todo, los conozco mucho, ya me conocen a mí y saben cómo me manejo, nuestro fútbol es muy chiquito y en ese sentido estoy recontra tranquilo. No hay nadie que puede decir que yo le debo un favor.

-¿Qué te genera que en la lista del Mundial no haya ningún Sub 20 campeón?

-Me hubiera gustado que hubiera alguno aunque la competencia está muy alta, hay jugadores de mucha calidad, cómo se van desarrollando ellos influye de que estén o no, y obviamente también hay que considerar el gusto del entrenador, que es el que toma las decisiones. También hay que tener en cuenta su proceso formativo.