“Lleguen a las cuatro estrellas”: la cargada de Jorge Fucile a periodistas argentinos por la selección uruguaya

A 12 días para el debut de la selección de Uruguay en el Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026, Jorge Fucile —que supo defender a la Celeste en el Mundial de Sudáfrica 2010— tuvo un divertido cruce con unos periodistas argentinos.

La nota llegaba a su fin en DSports, por lo que el exjugador de Nacional se despidió cargando a los reporteros de la Vecina Orilla con un tema que siempre despierta polémica: las estrellas de la camiseta de la selección uruguaya. Esas representan los Juegos Olímpicos que ganó Uruguay en 1924 y 1928 que la FIFA los reconoció como Mundiales y luego las dos Copas del Mundo de la FIFA en 1930 y 1950.

“Cuatro estrella”, sostuvo Fucile mientras mostraba el escudo de la campera de la selección uruguaya en el momento que se estaba por cerrar la nota. “Cuando lleguen a las cuatro estrellas, me llaman”, recalcó haciendo referencia a que la selección argentina tiene solo tres Mundiales: 1978, 1986 y 2022.

“Cuando lleguen a las cuatro estrellas hablamos. Los amo, chau, hasta luego, nos vemos en Disney”, concluyó Fucile con una sonrisa. En tanto que el periodista Juan Carlos “Toti” Pasman le decía que “hay dos (estrellas) que son truchas”. Todo en tono de broma.

"CUANDO LLEGUEN A LAS CUATRO ESTRELLAS HABLAMOS" 🗣️



El divertido cruce entre Jorge Fucile y @totipasman en #SeHablaAsiDSPORTS#MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/wiULSbBfdG — DSPORTS (@DSports) June 3, 2026

“A Luis damelo siempre”

Luis Suárez y Marcelo Bielsa. Foto: Archivo El País.

A pesar del revuelo que se dio por las declaraciones de Luis Suárez que no le cerraba las puertas a la selección uruguaya, Marcelo Bielsa tomó la resolución de no convocarlo. Fucile habló sobre este ítem: “A Luis damelo siempre”.

“Tenía que estar en el Mundial, no importa cómo esté. Sí es para 30, 15 o 20 minutos. Es un jugador decisivo que te puede hacer un gol en cualquier momento y está el tema de la delantera porque hay varios jugadores que tuvieron poco minutos” (en la temporada), detalló Fucile. Un claro ejemplo de lo último es el caso de Darwin Núñez.

El atacante de 26 años disputó su último partido en el Al-Hilal el pasado 16 de febrero contra el Al-Wahda por la última fecha de la fase de liga de la Champions League de Asia. ¿La razón? Al-Hilal decidió quitarlo de la lista de la Saudí Pro, ya que cerró el fichaje de Karim Benzema y el uruguayo solo quedó anotado para el certamen internacional.

Otro tema que tocó Fucile fue la ausencia de Nahitan Nández en la lista de Bielsa para jugar el Mundial. “Nahitan, que estuvo en toda la Eliminatoria, yo no lo entiendo”, esgrimió.

"SUÁREZ Y NÁNDEZ SON AUSENCIAS QUE NO ENTIENDO"



🇺🇾 Jorge Fucile, exdefensor de Uruguay, se refirió a la no convocatoria de ambos futbolistas por parte de Marcelo Bielsa para el #MundialEnDSPORTS.#SeHablaAsíDSPORTS pic.twitter.com/iy2DPMhAWU — DSPORTS (@DSports) June 3, 2026

La etapa del entrenador rosarino al mando de la Celeste consta de 34 encuentros. Y de esos partidos Nández llegó a disputar un total de 23, de los cuales 13 fueron por las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.