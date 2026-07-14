Nacional en el mercado: se cayó la salida de Juan Cruz de los Santos a Independiente del Valle

Nacional continúa activo en el mercado de pases y este lunes por la noche se cayó la salida de Juan Cruz de los Santos a Independiente del Valle y por el momento el extremo seguirá en el tricolor.

Como ya había informado Ovación el pasado jueves 9 de julio, el futbolista de 23 años tenía pactada su salida a préstamo al fútbol ecuatoriano con una opción de compra de US$1.500.000 por parte del equipo dirigido por Joaquín Papa.

Sin embargo, hubo marcha atrás y por tanto el jugador estará disponible en el Bolso para recibir a Wanderers el próximo viernes 17 de julio desde las 19:30 horas por la sexta fecha de la serie B del Torneo Intermedio.

Juan Cruz de los Santos celebra su gol ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

De los Santos es de los pocos extremos izquierdos naturales que tiene a disposición Jorge Bava junto con el juvenil Rodrigo Martínez. También es real que Tomás Verón Lupi puede desempeñarse por esa banda, aunque suele hacerlo por derecha.

Otra de las opciones disponibles en ese sector es el recién llegado Benjamín Núñez, que es lateral izquierdo pero puede jugar como carrilero o extremo, tal como lo mencionó el entrenador en conferencia de prensa.

En el primer partido del segundo semestre, que terminó con igualdad 0-0 ante Danubio en Jardines del Hipódromo, el técnico eligió a Camilo Cándido para jugar como extremo por izquierda y en el complemento lo pasó al puesto de lateral para el ingreso de Rodrigo Martínez en el sector ofensivo.

Los números de Juan Cruz de los Santos desde su llegada a Nacional

Juan Cruz de los Santos celebrando el 1-0 de Nacional ante Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

De los Santos acumula hasta ahora 30 partidos en el tricolor, donde lleva cinco goles y una asistencia. Fue fichado a fines de julio del 2025 y en esa temporada tuvo un buen desempeño con gol incluido en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya disputada ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Durante el primer semestre del 2026 no tuvo la continuidad deseada entre su desempeño, algunas lesiones musculares y el rendimiento colectivo. Pero en la interna son optimistas respecto a su desempeño para el segundo semestre considerando la capacidad que ha mostrado cada vez que estuvo a pleno desde el punto de vista físico.