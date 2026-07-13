Nacional en el mercado: el futbolista que pasó a ser opción para sumarse al plantel de Jorge Bava

Fueron cinco hasta el momento las altas que Nacional presentó de forma oficial de cara al segundo semestre del 2026 donde jugará la Liga AUF Uruguaya, la Copa AUF Uruguay y la Copa Sudamericana, donde próximamente se medirá con Tigre de Argentina.

Tiziano Corrrea, Benjamín Núñez, Francisco Calvo, Bruno Zuculini y Alexis Martín ya entrenan bajo las órdenes de Jorge Bava y hasta algunos de ellos hicieron su estreno con la camiseta del Bolso en el retorno de la actividad en el empate sin goles ante Danubio.

De todas maneras, el mercado de pases parece estar lejos de cerrarse para los tricolores que ahora podrían sumar una pieza más en el mediocampo, una zona en la que perdió mucho cuando se fue Christian Oliva y más allá de apariciones interesantes, la presencia de Lucas Rodríguez y la alta de Bruno Zuculini, se podría seguir reforzando.

El nombre que apareció en carpeta -o al menos de forma pública- en las últimas horas es el de Santiago Silva, volante surgido en Danubio y de presente en Huachipato de Chile.

Santiago Silva, jugador de Huachipato. Foto: Huachipato.

Sus apenas 21 años, el pasaje por selecciones juveniles de Uruguay y la experiencia que adquirió en el fútbol trasandino, en el que ya disputó 87 partidos en los dos años y medio que lleva en el club, son atractivos para que se sume al Bolso.

El propio vicepresidente, Flavio Perchman, admitió que es un futbolista que interesa, más allá de que Nacional no es el único equipo que está tras sus pasos: “Es un jugador que nos interesa y hace tiempo consultamos por él. Está en Huachipato de Chlie y fue campeón ahí hace dos temporadas”, sostuvo.

“Siempre les gustó mucho a (Martín) Ligüera y a (Sebastián) Eguren. Es un volante mixto que tiene mucho recorrido, con el estilo de (Luciano) Boggio. Es buen jugador y lo queremos para que sea parte del plantel”, agregó en diálogo con Punto Penal (Canal 10).

En dicha presencia, también aseguró que hay “un volante mixto que no dejaría pasar ni loco”, en relación a otra posible alta, pero en este caso no dio a conocer sobre qué jugador estaba haciendo referencia.