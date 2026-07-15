El futuro de los relegados de Nacional: el que seguirá, cómo se resolvió el caso Vera y la espera por Carneiro

El área deportiva de Nacional se encuentra en pleno trabajo para reforzar al plantel y, además de las negociaciones en curso por posibles fichajes, también pone el foco en resolver la salida de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Jorge Bava. El propio entrenador fue el encargado de anunciar el pasado 7 de junio que no iba a contar con Mauricio Vera, Ignacio Suárez, Juan De Dios Pintado, Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles y Jhon Guzmán.

Desde entonces comenzó un proceso de intercambio con cada una de las partes para ver cuál era la mejor forma de encausar sus salidas. En el caso del Diente López, el tricolor pactó abonarle dos meses y medio de los seis que le quedaban pendientes y quedó en libertad de acción. Luego firmó contrato con Platense de Argentina hasta diciembre del 2027.

El delantero de 32 años, que ya fue presentado en el Calamar, aportó 27 goles y nueve asistencias en 58 partidos entre toda la temporada 2025 y el primer semestre del 2026 con el tricolor.

En el caso del arquero Suárez, de amplio recorrido en las juveniles del club y también en Primera, optó por continuar en la institución más allá de que no será considerado. El Bolso le abonará mes a mes su contrato, que expira en diciembre, y luego deberá resolver dónde continúa su carrera.

Ignacio Suárez en la previa del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

La situación del volante Mauricio Vera, que parecía la más compleja a resolver, finalmente se resolvió con su salida al fútbol de Indonesia. ¿Qué era lo que hacía pensar que incluso podía quedarse todo el semestre sin jugar? Que Deportes Concepción, el club chileno que lo cedió a Nacional, tenía el cupo de extranjeros completo y por tanto el argentino no podía regresar a la institución.

Mauricio Vera trasladando la pelota en un partido con Nacional ante Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

A su vez, como ya jugó en dos clubes en una misma temporada, la única posibilidad de que lo hiciera en un tercero era si representaba a una institución perteneciente a otra confederación, y fue lo que terminaron acordando con su salida al indonesio.

En tanto, Juan Pintado, quien al inicio de la temporada llegó a préstamo desde Gimnasia y Esgrima La Plata y no convenció en la interna de Nacional debido a su rendimiento, está a solo detalles de cortar su préstamo en el Bolso para incorporarse a Unión de Santa Fe cedido desde el Lobo.

Juan Pintado durante un partido representando a Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

En el caso del volante colombiano Guzmán, quien no llegó a debutar a nivel oficial en la Primera División del Bolso pero sí tuvo participación en Tercera, volverá a ser cedido desde Internacional de Palmira a Progreso.

Exequiel Mereles pasó a préstamo a Central Español hasta fin de año, con la opción para el palermitano de renovar la cesión por un año más, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

Exequiel Mereles en un partido representando a Nacional. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

El futuro de Gonzalo Carneiro aún está por resolverse dado que continúan las negociaciones para resolver su salida de Nacional, donde tiene vínculo contractual hasta diciembre del 2026. De todas formas, un destino probable es Newell's Old Boys, quien ya le trasladó el interés concreto al atacante de 30 años.