Conmebol designó los árbitros para el partido de ida entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana

La Conmebol designó a los árbitros para el partido de ida entre Nacional y Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana, que se jugará el martes 21 de julio a las 19:00 horas en el Gran Parque Central. El encuentro será dirigido íntegramente por árbitros colombianos, con Carlos Betancur como juez principal.

Según informó la cuenta especializada @ArbitroInteBlog en X, el grupo de árbitros estará integrado por Miguel Roldán y Richard Ortiz como asistentes, José Ortiz como cuarto árbitro, mientras que Leonardo Mosquera estará a cargo del VAR, junto con Luis Picón.

Será la primera vez que Betancur arbitre un partido oficial de Nacional, aunque el colombiano ya tiene antecedentes con otros equipos uruguayos en competiciones organizadas por Conmebol.

Su primer encuentro a un equipo Charrúa fue el 23 de febrero de 2023, cuando dirigió el empate 0-0 entre Deportivo Maldonado y Fortaleza por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, en el histórico estreno internacional del equipo fernandino, que luego quedó eliminado tras perder 4-0 la vuelta.

En 2024 volvió a impartir justicia en tres encuentros con participación uruguaya. El 10 de marzo arbitró la derrota 4-2 de Defensor Sporting Sub 20 frente a Aucas por la Copa Libertadores de la categoría. Posteriormente, el 3 de abril estuvo en la victoria 2-0 de Danubio sobre Rayo Zuliano, en el debut de ambos equipos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Erik de Los Santos celebra su gol ante Argentinos Juniors. Foto: AFP.

Su antecedente más reciente fue el 7 de mayo de 2024, cuando Racing venció 2-1 a Argentinos Juniors en el Estadio Centenario por la fase de grupos de la Sudamericana, en un duelo clave para la clasificación a los playoff del Cervecero. Aquella noche el arbitro colombiano sancionó un penal a favor del equipo uruguayo que no pudo convertir Tomás Verón Lupi.

De esta manera, el saldo de Betancur con equipos uruguayos es favorable: dos victorias, dos empates y una derrota, sin antecedentes con el conjunto tricolor.

Además del cruce ante Tigre, el partido marcará el estreno en las competiciones de clubes de Conmebol de algunas de las modificaciones reglamentarias implementadas durante el Mundial 2026. Entre ellas se encuentran nuevas disposiciones relacionadas con la reanudación del juego y el control del tiempo efectivo, cambios que ya fueron aprobados por el organismo sudamericano para sus torneos.

Nacional buscará obtener un buen resultado como local para llegar con ventaja al encuentro de vuelta, previsto para el martes 28 de julio en Argentina. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera Montevideo City Torque.