Santiago Silva firma contrato este lunes con Nacional y se intentará que llegue a jugar por Copa Sudamericana

Santiago Silva se realizará la revisión médica y, de no suceder nada extraño, firmará con Nacional este lunes. El volante surgido en Danubio y de presente en Huachipato de Chile acordó su arribo al albo de Jorge Bava.

Según pudo saber Ovación a través de su representante, el futbolista uruguayo de 21 años acordó un préstamo con opción a compra con el equipo chile para poder sumarse al tricolor.

En la previa al partido por Copa Sudamericana, en el que Nacional enfrentará a Tigre, este martes desde las 19 horas en el Gran Parque Central, el jugador y el club buscan firmar el contrato para que pueda quedar habilitado y ser una opción del entrenador para la llave ante el equipo argentino.

El pasaje por selecciones juveniles de Uruguay y la experiencia que adquirió en el fútbol trasandino, en el que ya disputó 87 partidos en los dos años y medio que lleva en el club, fueron atractivos para que se sume al Bolso.

El propio vicepresidente, Flavio Perchman, había admitido semanas atrás que era un futbolista que interesa, más allá de que Nacional no es el único equipo que está tras sus pasos: “Es un jugador que nos interesa y hace tiempo consultamos por él. Está en Huachipato de Chlie y fue campeón ahí hace dos temporadas”, sostuvo en ese momento. “Siempre les gustó mucho a (Martín) Ligüera y a (Sebastián) Eguren. Es un volante mixto que tiene mucho recorrido, con el estilo de (Luciano) Boggio. Es buen jugador y lo queremos para que sea parte del plantel”, agregó en diálogo con Punto Penal (Canal 10).

Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental), Francisco Calvo (Al-Ettifaq – Arabia Saudita), Bruno Zuculini (Racing – Argentina) y Alexis Martín (Cerro Porteño – Paraguay) son al momento las altas de Jorge Bava. Algunos de ellos hicieron su estreno con la camiseta del Bolso en el retorno de la actividad en el empate sin goles ante Danubio así como en la derrota ante Wanderers.