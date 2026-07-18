Le ganó la impotencia: Maxi Gómez terminó el partido con una falta sobre Buffa y un careo con jugadores Bohemios

A Maximiliano Gómez le ganó la impotencia en el final del partido donde Nacional cayó 2-1 frente a Wanderers y no solo hipotecó su chance de ganar el Torneo Intermedio, sino que quedó sumamente relegado en la Tabla Anual.

El tricolor fue dominado cuando Alexis Martín se fue expulsado por una mano fuera del área que cortó una ocasión manifiesta de gol. Aún así el Bohemio ya había comenzado ganando con gol de Luciano Cosentino luego de un error en el cierre de Sebastián Coates y si bien el Bolso empujó y tuvo un tiro en el palo de Bruno Zuculini, los nervios del partido y la presión de la hinchada terminaron haciendo perder los estribos a Gómez.

El delantero cometió una innecesaria falta sobre Agustín Buffa, cuando este intentaba ganar tiempo. La reacción del ex Defensor Sporting no gustó a los jugadores Bohemios que fueron sobre el "9", que terminó con empujones varios y un serio careo ante Fabricio Formiliano. Maxi fue amonestado minutos después de la incidencia.

Con un juego caldeado en el final, Wanderers llegó al segundo por intermedio de Joaquín Zeballos, que aprovechó un rebote que dio Luis Mejía y terminó definiendo a arco vacío.

Sin embargo Nacional terminó metiendo emoción en el final, luego de una pelota donde el Bohemio tuvo dificultad para rechazar y Luciano Boggio terminó aprovechando la acción para rematar dentro del área y darle a su equipo el descuento.

Los 10 minutos adicionados por Andrés Matonte le dieron al equipo de Jorge Bava incluso una chance de igualarlo con un cabezazo de Sebastián Coates, pero se fue apenas por arriba del travesaño.

Los dirigidos por Mathías Corujo festejaron para tomar la cima de la Serie B del Torneo Intermedio y quedó a un punto de salir del descenso, al superar a Cerro y acercarse a Danubio.