Tras la derrota de Nacional ante Wanderers así quedaron las tablas del Intermedio, Anual y descenso

Nacional cayó en el Gran Parque Central ante un Wanderers que no solo sumó puntos vitales en el descenso, sino que también quedó como único líder de la Serie B del Torneo Intermedio.

El equipo de Mathías Corujo ganó 2-1, abrió la cuenta gracias a un gol de Luciano Cosentino, que aprovechó un error de Sebastián Coates, fusiló a Alexis Martín y festejó el único tanto del encuentro.

El arquero se fue después expulsado por una mano fuera del área que cortó una ocasión manifiesta de gol y pese a que el tricolor empujó y tuvo un tiro en el palo de Bruno Zuculini, terminó cayendo e hipotecó su chance de ganar su serie del Intermedio. Si Deportivo Maldonado derrota a Progreso este sábado, el Bolso perderá incluso la chance matemática de seguir peleando por el segundo torneo corto del año.

Joaquín Zeballos tras un rebote que dejó Luis Mejía definió el 2-0 a arco prácticamente vacío y Luciano Boggio luego de una pelota que el Bohemios tuvo dificultades para rechazar, decoró el marcador final.

La fecha tuvo en su inicio la caída de Albion 1-0 ante Juventud, que le impidió al Pionero recortar distancia sobre el fernandino en el primer lugar de la Tabla Anual.

En el descenso los puntos que sacó Wanderers fueron claves, que se puso solo a una unidad de Danubio y volvió a superar a Cerro.

Así está la Serie A del Intermedio

Peñarol lidera su grupo con 10 unidades, pero Cerro Largo (8), Central Español (8) y Racing (7) lo siguen de cerca.

Así quedó la Serie B del Intermedio

Wanderers (12) tomó la punta de su serie, pero Deportivo Maldonado (11) tendrá la chance esta fecha de retomar el liderazgo en soledad.

Así quedó la Tabla Anual

Wanderers (32) igualó en el quinto puesto la línea de Montevideo City Torque, Central Español y Nacional. La primera posición se la disputarán esta fecha Deportivo Maldonado (40), Racing (38) y Peñarol (37).

Así quedó la tabla del descenso

Wanderers (63) recortó en la fatídica sobre Danubio (64) y superó a Cerro (61).

Así sigue la fecha 6 del Intermedio

Progreso vs. Deportivo Maldonado

Día: sábado 18 de julio

Hora: 12:30

Estadio: Parque Paladino

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Horacio Ferreiro y Gustavo M. Lisboa

Cuarto árbitro: Jonathan de León

VAR: Yimmy Álvarez

Peñarol vs. Boston River

Día: sábado 18 de julio

Hora: 16:00

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Andrés Nievas y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Leandro Lasso

VAR: Antonio García

Central Español vs. Cerro Largo

Día: domingo 19 de julio

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Marcelo García

VAR: Andrés Cunha

Cerro vs. Racing

Día: domingo 19 de julio

Hora: 13:00

Estadio: Tróccoli

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez

Cuarto árbitro: Kevin Fontes

VAR: Daniel Rodríguez

Montevideo City Torque vs. Danubio

Día: lunes 20 de julio

Hora: 17:00

Estadio: Charrúa

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Carlos Barreiro y Carlos Roca

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Jonathan Fuentes

Defensor Sporting vs. Liverpool

Día: lunes 20 de julio

Hora: 20:00

Estadio: Franzini

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Nicolás Tarán y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Anahí Fernández

VAR: Daniel Fedorczuk