Tras la derrota de Nacional ante Wanderers así quedaron las tablas del Intermedio, Anual y descenso
El Bohemio se impuso 2-1 en el Gran Parque Central, lidera su serie del Torneo Intermedio y quedó a un punto de salir de la zona del descenso. El Bolso perdió valiosas unidades en la Anual.
Nacional cayó en el Gran Parque Central ante un Wanderers que no solo sumó puntos vitales en el descenso, sino que también quedó como único líder de la Serie B del Torneo Intermedio.
El equipo de Mathías Corujo ganó 2-1, abrió la cuenta gracias a un gol de Luciano Cosentino, que aprovechó un error de Sebastián Coates, fusiló a Alexis Martín y festejó el único tanto del encuentro.
El arquero se fue después expulsado por una mano fuera del área que cortó una ocasión manifiesta de gol y pese a que el tricolor empujó y tuvo un tiro en el palo de Bruno Zuculini, terminó cayendo e hipotecó su chance de ganar su serie del Intermedio. Si Deportivo Maldonado derrota a Progreso este sábado, el Bolso perderá incluso la chance matemática de seguir peleando por el segundo torneo corto del año.
Joaquín Zeballos tras un rebote que dejó Luis Mejía definió el 2-0 a arco prácticamente vacío y Luciano Boggio luego de una pelota que el Bohemios tuvo dificultades para rechazar, decoró el marcador final.
La fecha tuvo en su inicio la caída de Albion 1-0 ante Juventud, que le impidió al Pionero recortar distancia sobre el fernandino en el primer lugar de la Tabla Anual.
En el descenso los puntos que sacó Wanderers fueron claves, que se puso solo a una unidad de Danubio y volvió a superar a Cerro.
Así está la Serie A del Intermedio
Peñarol lidera su grupo con 10 unidades, pero Cerro Largo (8), Central Español (8) y Racing (7) lo siguen de cerca.
Así quedó la Serie B del Intermedio
Wanderers (12) tomó la punta de su serie, pero Deportivo Maldonado (11) tendrá la chance esta fecha de retomar el liderazgo en soledad.
Así quedó la Tabla Anual
Wanderers (32) igualó en el quinto puesto la línea de Montevideo City Torque, Central Español y Nacional. La primera posición se la disputarán esta fecha Deportivo Maldonado (40), Racing (38) y Peñarol (37).
Así quedó la tabla del descenso
Wanderers (63) recortó en la fatídica sobre Danubio (64) y superó a Cerro (61).
Así sigue la fecha 6 del Intermedio
Progreso vs. Deportivo Maldonado
Día: sábado 18 de julio
Hora: 12:30
Estadio: Parque Paladino
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Horacio Ferreiro y Gustavo M. Lisboa
Cuarto árbitro: Jonathan de León
VAR: Yimmy Álvarez
Peñarol vs. Boston River
Día: sábado 18 de julio
Hora: 16:00
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Andrés Nievas y Marcos Rosamen
Cuarto árbitro: Leandro Lasso
VAR: Antonio García
Central Español vs. Cerro Largo
Día: domingo 19 de julio
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera
Cuarto árbitro: Marcelo García
VAR: Andrés Cunha
Cerro vs. Racing
Día: domingo 19 de julio
Hora: 13:00
Estadio: Tróccoli
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez
Cuarto árbitro: Kevin Fontes
VAR: Daniel Rodríguez
Montevideo City Torque vs. Danubio
Día: lunes 20 de julio
Hora: 17:00
Estadio: Charrúa
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Carlos Barreiro y Carlos Roca
Cuarto árbitro: Marcio Sierra
VAR: Jonathan Fuentes
Defensor Sporting vs. Liverpool
Día: lunes 20 de julio
Hora: 20:00
Estadio: Franzini
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Nicolás Tarán y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Anahí Fernández
VAR: Daniel Fedorczuk
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