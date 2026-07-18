La polémica roja no sancionada para Bruno Zuculini en el cruce entre Nacional y Wanderers y el reclamo de la visita

Bruno Zuculini, el volante que llegó a Nacional para reforzarlo pensando en el segundo semestre, fue amonestado en el arranque del partido frente a Wanderers por la sexta fecha de la serie B del Torneo Intermedio.

Ya en el complemento, cuando el tricolor jugaba con diez futbolistas por la expulsión del arquero Alexis Martín Arias, el mediocampista argentino llegó tarde en su intento de marcar a Jonás Luna y lo terminó derribando con una dura infracción.

El árbitro Andrés Matonte, que estaba cerca de la jugada, sancionó falta de inmediato, pero consideró que no ameritaba la segunda amarilla y expulsión, lo que generó polémica en el Gran Parque Central.

Varios futbolistas del Bohemio, entre ellos sus referentes, se acercaron al juez para reclamarle una roja para el exfutbolista de Racing de Avellaneda. Sin embargo, Matonte desestimó el reclamo.

Tiempo después, cuando corrían 80 minutos de juego, el entrenador Jorge Bava tomó la decisión de reemplazar al mediocampista con el objetivo de no perder a otro jugador e ir en busca de remontar el compromiso.

Ya en el primer tiempo Zuculini había protagonizado una falta estando con una amarilla encima, pero en esa ocasión no ameritó la segunda amarilla por haber sido una jugada totalmente diferente.

El enojo de los hinchas tricolores con el plantel: "Están jugando en Nacional"

Una vez que el Bohemio anotó el segundo gol en el Gran Parque Central por intermedio de Joaquín Zeballos, la hinchada de Nacional expresó su molestia cantando con énfasis: "Están jugando en Nacional...".