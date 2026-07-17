El muy mal primer tiempo de Baltasar Barcia en Nacional frente a Wanderers y los abucheos del GPC

Jorge Bava optó por introducir varios cambios en Nacional para enfrentar a Wanderers por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio y una de las novedades respecto al partido anterior fue la inclusión de Baltasar Barcia como extremo por derecha, tomando en cuenta que frente a Danubio había jugado Pavel Núñez recostando a esa banda.

El exjugador de Boston River recibió la confianza del técnico para jugar desde el arranque, pero estuvo muy impreciso durante el primer tiempo del cruce disputado en el Gran Parque Central. Recibió la pelota en reiteradas ocasiones y mostró velocidad, pero a la hora de levantar el centro o rematar al arco no fue eficaz.

De hecho, dos de esos centros terminaron afuera de la cancha y otros dos fueron a las manos del arquero Agustín Buffa. En esas ocasiones la hinchada del Bolso se expresó de manera enfática abucheando al jugador, que en una ocasión incluso se tapó la cara en señal de frustración.

En el plano colectivo el tricolor también mostró un bajo desempeño. Salvo los minutos iniciales, donde logró asociarse por izquierda y enviar centros peligrosos tras los desbordes de Camilo Cándido, fue superado por un Bohemio que logró triangular mejor y estuvo fino en el último tercio de la cancha.

El mejor del anfitrión durante la primera parte fue Maximiliano Gómez, que recibió múltiples infracciones cuando retrocedió unos metros para entrar en contacto con la pelota.

Una vez finalizado el primer tramo, hubo silbidos para el plantel mientras un sector de la hinchada entonaba: "Vamos, vamos Nacional... hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar", cantaban.