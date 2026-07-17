La insólita expulsión de Alexis Martín Arias en el Nacional vs. Wanderers y la reacción de los hinchas

Cuando corrían siete minutos del complemento entre Nacional y Wanderers por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio ocurrió una jugada que derivó en la expulsión del arquero Alexis Martín Arias.

Agustín Buffa, golero del Bohemio, lanzó en largo en busca de Facundo Labandeira, quien corrió con el objetivo de presionar a Martín.

La reciente incorporación del Bolso se pasó de velocidad y, en su intento de no perder la pelota, la terminó tocando con la mano afuera del área.

Alexis Martín Arias retirándose del campo de juego tras ser expulsado en el cruce de Nacional ante Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

De inmediato, el árbitro Andrés Matonte lo expulsó y el entrenador Jorge Bava debió tomar cartas en el asunto. Mandó a la cancha a Luis Mejía y tuvo que reemplazar a Emiliano Ancheta.

De todas formas, el arquero panameño demoró varios minutos en ingresar el campo de juego del Gran Parque Central, lo que provocó cierta molestia en la visita. Martín Arias se retiró siendo abucheado por la propia hinchada del tricolor, que evidenció su disconformidad con el rendimiento que demostró en su segundo partido oficial en el Bolso.

El bajo desempeño de Barcia durante el primer tiempo y el reclamo de Wanderers por Zuculini

Baltasar Barcia estuvo muy impreciso durante el primer tiempo del cruce disputado en el Gran Parque Central. Recibió la pelota en reiteradas ocasiones y mostró velocidad, pero a la hora de levantar el centro o rematar al arco no fue eficaz.

De hecho, dos de esos centros terminaron afuera de la cancha y otros dos fueron a las manos del arquero Agustín Buffa. En esas ocasiones la hinchada del Bolso se expresó de manera enfática abucheando al jugador, que en una ocasión incluso se tapó la cara en señal de frustración.

En el plano colectivo el tricolor también mostró un bajo desempeño. Salvo los minutos iniciales, donde logró asociarse por izquierda y enviar centros peligrosos tras los desbordes de Camilo Cándido, fue superado por un Bohemio que logró triangular mejor y estuvo fino en el último tercio de la cancha.