El paro en el fútbol: de la reunión clave del Interior a la denuncia de los jueces al presidente de Rentistas

Ayer, nadie de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) quiso hablar sobre el gran tema: el paro de los futbolistas tras los incidentes en el final del encuentro entre Rentistas y Cerrito.

Se llevó a cabo el sábado y la gremial tomó esa resolución de parar por la agresión al jugador de Rentistas Jean Martínez, quien sufrió “un traumatismo facial secundario al impacto de un palo de madera”, detalló el Bicho Colorado en un comunicado que publicó ayer en redes.

“En la evaluación inicial presentó edema y dolor de intensidad considerable en la región facial afectada, con limitación funcional para la apertura, el cierre, y lateralización de la mandíbula”, añadió el texto.

“El jugador fue trasladado por una unidad de emergencia móvil a su institución de asistencia médica, donde se le realizaron tomografías computadas de cráneo y macizo facial, descartándose lesiones intracraneales, fracturas del macizo facial, y alteraciones de las articulaciones temporomandibulares, por lo cual se le otorgó el alta a domicilio”, agregó.

“El futbolista se encuentra clínicamente estable y continuará en seguimiento por el Departamento Médico del club, quedando su reincorporación a la actividad deportiva supeditada a la evolución clínica”, concluyó.

Por todo esto se hizo una reunión entre el Jefe de la Guardia Republicana, el de la Seguridad en el Deporte y del Comando para abordar este tema, informó el periodista Carlos Bardakian y confirmó Ovación con fuentes del Ministerio del Interior.

La cartera resolvió convocar hoy a autoridades de la AUF, de la MUFP, de Rentistas y Cerrito para investigar los hechos que derivaron los incidentes entre la Policía y la gente del Bicho Colorado que ocasionaron las lesiones de Martínez.

Fuentes del caso indicaron a Ovación que Martínez podría estar complicado, ya que está la versión de que el jugador haya iniciado las agresiones.

Ovación intentó contactar al presidente de la MUFP, Diego Scotti, al vicepresidente, Sergio Pérez, y al secretario general, Mitchell Duarte, y no tuvo respuestas.

De llegar a levantarse el paro, el plan de la Mesa Ejecutiva es que este fin de semana se jueguen los cuatro partidos pendientes para finalizar la sexta fecha del Torneo Intermedio.

La denuncia de los jueces

Equipo arbitral. Foto: Estefanía Leal.

No solo en la parte de los jugadores hubo tensión, sino también a nivel arbitral por las amenazas que sufrieron los jueces en el Complejo Rentistas: Bruno Sacarelo, los asistentes Alberto Píriz y Franco Mieres y el cuarto Daniel Rodríguez. Por un fallo en el que los locales aseguraron sentirse perjudicados.

El abogado de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), Gerardo Cozza, le confirmó a Ovación que cuarteto arbitral hizo “la denuncia en la Dirección General de Seguridad en el Deporte” contra el presidente de Rentistas, Eugenio López.

El letrado aclaró que “no fue por amenazas de muerte”, sino por amenazas de agresión física cuando “quisieron romper una de las ventas del vestuario”.

“Hay videos donde se escucha la voz del presidente de Rentistas, gritándole a Daniel Rodríguez”, contó Cozza por lo que pasó en el escenario del Bicho Colorado.