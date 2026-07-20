Quién es Santiago Silva, la nueva alta de Nacional para disputar la Copa Sudamericana y Liga AUF Uruguaya 2026

Nacional no se baja del mercado de pases y más con el flojo andar del equipo que mostró en los dos partido en los que volvió la actividad tras el parate del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Es por esto que el Bolso cerró la incorporación de Santiago Silva.

El mediocampista de 21 años arribó al club tricolor cedido a préstamo desde el Huachipato de Chile por un año y medio. De esta manera, Silva jugará la recta final del 2026 y disputará toda la próxima temporada.

Silva surgió de las divisiones formativas de Danubio y le tocó debutar en el primer equipo en 2021, un momento muy complejo del conjunto de la Curva de Maroñas porque se encontraba en la Segunda División Profesional.

En esa campaña y con tan solo 17 años, vio acción en tres encuentros con Danubio en la B donde sumó un total de 41 minutos.

Tras la vuelta de la Franja a la máxima división del fútbol uruguayo en 2022, Silva comenzó a tener más participaciones en el primer equipo de Danubio. Jugó un total de 22 encuentros, marcó un gol, brindó dos asistencias y recibió dos amarillas.

Santiago Silva con la camiseta de Danubio ante River Plate en la temporada 2023. Foto: Leonardo Mainé.

Ese tanto fue el primero que convirtió Silva como jugador profesional y lo consiguió el 24 de setiembre de 2022 en la victoria 3-0 de Danubio sobre River Plate por la décima fecha del Torneo Clausura.

El 2023 fue el último año que jugó con la camiseta de Danubio donde definitivamente se afianzó como una pieza titular. Porque jugó un total de 37 encuentros entre todas las competencias (Torneo Apertura, Copa Sudamericana, Torneo Intermedio, Copa AUF Uruguay y Torneo Clausura), no marcó goles, aportó dos asistencias y vio cinco amarillas.

Su pasaje al exterior

Santiago Silva en Huachipato. Foto: @santisilvaa5.

El 2 de enero de 2024 Silva firmó su vínculo con el Huachipato de Chile para tener así su primera experiencia en el exterior. Fueron 34 partidos los que jugó Santiago Silva en el conjunto chileno donde no marcó goles, no dio asistencias y recibió cuatro amarillas.

En 2025, Silva disputó 29 encuentros con la casaca del elenco trasandino en los que pudo convertir tres goles y recibió cuatro amarillas. Además, sumó su primer título como profesional al ganar la Copa Chile.

Un punto importante para Nacional es que Silva llega con rodaje, debido a que acumula 27 encuentros en la actual temporada en Huachipato con un gol y tres amonestaciones.

Defendió la selección uruguaya sub 20

Santiago Silva tuvo un pasaje por las selecciones uruguayas juveniles al calzarse la Celeste Sub 20. El volante vio acción con la casaca del combinado uruguayo formativo en cuatro encuentros, todos fueron amistosos y en 2022.

Santiago Silva estará a la orden para jugar la Liga AUF Uruguaya 2026 y la Copa Sudamericana

Santiago Silva presentado en Nacional Foto: Nacional

Silva es un refuerzo importante que le da una nueva opción en el mediocampo al director técnico Jorge Bava de cara al Torneo Intermedio y el próximo Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Nacional pudo inscribirlo en la lista de buena fe para que esté disponible en los cruces ante Tigre de Argentina por los playoffs de la Copa Sudamericana.