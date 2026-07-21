Hay otro candidato a presidente de Peñarol confirmado para las próximas elecciones de noviembre

Se empieza a definir el escenario político para las próximas elecciones de Peñarol que se van a desarrollar entre los últimos días de noviembre y primeros de diciembre de este 2026, todavía con la incógnita de si el actual presidente Ignacio Ruglio se presentará o no como candidato para intentar extender su gestión a nueve años.

En ese sentido, las principales figuras del mapa político aurinegro todavía no se definen porque entienden que aún faltan acuerdos importantes que resolver en base a los objetivos más importantes del club, en todos los niveles. Pero algunos sí ya confirmaron abiertamente que participarán como candidatos: casos de Pablo Schiavi, Freddy García y ahora un actual dirigente que reveló a Ovación su reciente decisión.

Se trata de Santiago Sánchez, actual presidente de la comisión de Básquetbol de Peñarol, el primero que tiene verdadera injerencia dentro del club actualmente. Tiene 32 años y es economista. Por supuesto, el flamante título de la Liga Uruguaya de Básquetbol que obtuvo Peñarol en seis finales frente a Aguada (primero desde su vuelta al básquetbol uruguayo) fue el envión que le faltaba al joven dirigente para hacer oficial su candidatura.

Santiago Sánchez, nuevo presidente del básquetbol de Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga | El País

Según reconoció en diálogo con Ovación, con su agrupación Origen Peñarolense realizaron diferentes encuestas sobre las próximas elecciones, que indicaron que los posibles candidatos que verdaderamente "mueven la aguja" son los que fueron presidentes: Ignacio Ruglio, Jorge Barrera y Juan Pedro Damiani.

"No obstante, tomé la decisión de postularme como candidato a presidente porque, quienes me conocen, creen en mi perfil como una apuesta a largo plazo. Tengo 32 años, sé que no voy a ganar esta vez, pero mi apuesta es para el futuro, como alguna vez empezó Ruglio y otros dirigentes sin un apellido con tanto peso político", explicó.

Se integró a Peñarol como dirigente de formativas en 2016, como integrante del Movimiento 2809. También integró la primera comisión de básquetbol en 2016, cuando durante la administración que encabezó Barrera se determinó volver a afiliarse. También formó parte de la agrupación Peñarolenses —que lideraba Marcos Acle y el actual consejero Guillermo Varela— la que abandonó para formar su propio movimiento: Origen Peñarolense.

Es la primera vez que participa en las elecciones de Peñarol como candidato principal, ya que en las anteriores de 2023 su agrupación apoyó la candidatura de Evaristo González (lista Espacio Siglo XXI).