Elecciones en Peñarol: 11 actores del mapa electoral responden sobre objetivos políticos, económicos y deportivos

Cuando faltan unos cuatro meses para las elecciones de Peñarol, las fórmulas empiezan a tomar forma. Porque aunque los candidatos principales todavía no definen su rol en la campaña electoral, todos los referentes políticos aurinegros sí están evaluando posibles alianzas para estar al frente, o al menos presentes, en la próxima administración. Y bajo la premisa de que aún “no es tiempo de nombres, sino de proyectos”, que planteó Jorge Barrera, fue elaborado este primer informe del mapa electoral carbonero 2026.

Ovación se comunicó con 11 diferentes actores que están o van a estar involucrados en la campaña, con una interrogante concreta: cuáles son los objetivos más importantes de la próxima gestión, a nivel deportivo, económico y político.

En el plano deportivo, que es lo que más le importa al hincha en el día a día y cómo repercute lo demás, para el actual presidente del club Ignacio Ruglio en norte es claro: “Seguir compitiendo bien internacionalmente y clasificar al Mundial de Clubes 2029. Algo que desde 2011 hasta 2021 (primer año de su gestión) no se logró".

Barrera está alineado a este “objetivo central”, pero lo concibe como algo más que deportivo, e insiste en que antes de caminar hacia cualquier proyecto institucional “hay que resolver cómo, para qué y con quién ejecutarlo”.

Consultado al respecto, Juan Pedro Damiani enfatizó en “la unidad” por la que se esforzó desde la decisión de hacerse a un lado en las elecciones anteriores. “Si estamos hablando de una unidad para consolidar un cambio, hay que escuchar a todos. No es tiempo de imponer visiones, sino que trabajar juntos para generar algo superador”, reflexionó sin ahondar demasiado.

Pero tocó un punto clave para tres consejeros actuales: la unidad. “Hay que bajar la conflictividad, unificar a Peñarol, limar asperezas para una mejor gestión”, señaló Evaristo González. En una línea similar, Rodolfo Catino aseveró: “Lo primero es devolverle el club a los socios. ¿Qué quiero decir? Que Ruglio ha manejado el club como si fuera su negocio familiar. La transparencia es primordial, hay que respetar la institucionalidad del club en el Consejo Directivo y la Asamblea Representativa”. Y Guillermo Varela fue más categórico: “El club debe abandonar para siempre la conducción personalista y demagógica del gobierno de turno”.

En esa línea y con un perfil más disruptivo, Freddy García sentenció: “Hay que matar al Ruglismo de raíz y hacer un revisionismo económico”. Algo similar a lo que prometió Pablo Schiavi: “Una auditoría externa de estos seis años de gestión”.

Como contraste, Marcelo Solomita, mano derecha de Ruglio en la vigente administración, destacó la gestión financiera como el faro que se debería mantener: “El orden económico te permite mejorar la infraestructura, el día a día de los entrenamientos. Si mejorás las condiciones de trabajo, eso se traslada a lo deportivo”.

Sobre lo deportivo, Santiago Sánchez es pragmático: “Hacer en el fútbol lo que hice en el básquetbol: rodearme de gente que sabe de básquetbol para tomar decisiones”. Y en la misma línea, Carlos Lazzarino, otrora dirigente de José Pedro Damiani en los ‘90, plantea los objetivos desde una lógica estructural: “Ganar a través de estrategias. Que Peñarol sea siempre definidor de los torneos locales y compita a nivel internacional, claro. Pero no quiero vender espejitos: no voy por la sexta ni por el Mundial de Clubes, voy por la estructura deportiva”.

Ignacio Ruglio: la gestión económica como bastión

“Siempre explico un concepto que para mí es muy importante. En el fútbol muchas veces se administra dinero que, como es de tantos socios, termina sintiéndose como si no fuera de nadie. Y eso genera irresponsabilidad”, explicó Ignacio Ruglio a Ovación sobre la gestión económica de sus seis años de gestión.

“Cuando un club toma un crédito de tres millones de dólares para reforzar un plantel, automáticamente empieza a pagar intereses. Si esos intereses son de unos 200.000 dólares por año, pasan a formar parte del presupuesto permanente del club. Después viene otra administración, toma otro crédito y así sucesivamente. Eso termina siendo una deuda estructural y lo vimos en distintos clubes del fútbol uruguayo”, profundizó.

Su posición, afirma, siempre fue “administrar con los ingresos reales del club y generar ingresos para crecer sin depender del endeudamiento”. En pocas palabras: “Peñarol nunca más tomó un crédito con intereses”.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en conferencia de prensa Foto: Archivo El País

No obstante, aclaró: “Sí puede haber pagos diferidos entre clubes por transferencias de jugadores (como el pago de Leo Fernández a Toluca o el de Matías Arezo a Gremio), pero eso no genera intereses ni son obligaciones inmediatas. Lo que no hicimos fue pedir préstamos para cubrir gastos porque el club gastaba más de lo que ingresaba. Esa fue una decisión muy firme de nuestra gestión”.

A nivel político, admite que el quiebre con la AUF es “responsabilidad compartida” entre él y quienes conducen la asociación. “Nosotros nunca quisimos irnos, sentimos que nos fueron dejando afuera”, señaló.

Y sobre su rol en las elecciones: “Si me voy es para descansar, si es a medias prefiero postularme y que decidan los socios”.

Jorge Barrera: "Peñarol tiene que pensar en grande"

"No es momento de hablar de candidaturas porque siempre Peñarol debe estar por encima de los nombres. Nunca rehuí de ningún desafío, pero es secundario frente al objetivo primario que es que construir un gran Peñarol de unidad, que permita tener como objetivo central estar presente en el Mundial de Clubes 2029. Y cómo trabajar para conseguir ese objetivo institucional es, a mí entender, lo más importante antes de definir candidaturas", reflexionó Jorge Barrera, quien por ahora mantiene su rol en las elecciones en vilo. Pero está seguro de que participará.

Jorge Barrera, abogado y expresidente de Peñarol.

Barrera fue el primer consultado para este informe antes de que tuviera forma: sobre esa visión resultó interesante consultar a otros actores que, al igual que él, integran el mapa electoral actual de Peñarol. Así ahondar en objetivos por sobre nombres.

En ese sentido, el abogado profundizó: "Peñarol tiene que pensar en grande, repitiendo como slogan ser el equipo uruguayo mejor posicionado a nivel internacional. Hay que definir proyectos institucionales y resolver cómo, para qué y con quién ejecutarlos".

En el plano político, enfatizó: "Para esos objetivos deportivos, es clave restablecer los vínculos con la AUF y sobre todo Conmebol, si querés ir al Mundial. Que Peñarol priorice sus objetivos sin injerencia de Tenfield ni ningún tercero".

Juan Pedro Damiani: "Es momento de jugar fuerte"

"Hace tres años las encuestas me daban una chance importante, pero entendí que era tiempo de unir. Hice el mayor esfuerzo para que todas las corrientes de opinión concurrieran juntas a las elecciones, de modo de asegurar un cambio. Para eso me senté con todos, hablé con todos y a todos les ofrecí no presentarme, hacerme a un lado y trabajar por la unidad. Lamentablemente esa unión no se dio. No me siento responsable de eso, porque trabajé muy duro para lograrlo. Ahora el escenario es diferente, el Club necesita un cambio y mucho más que hace tres años", dijo Juan Pedro Damiani a Ovación.

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol. Foto: Archivo El País.

"Es tiempo de jugar y de jugar fuerte, ya lo he dicho claramente que voy a participar y estoy hablando con todos los que quieren un cambio en Peñarol para encontrar la mejor solución que garantice que ese cambio se haga realidad", afirmó y también que tiene "una charla pendiente" con Barrera.

Sobre los objetivos: "Yo tengo claros cuáles deberían ser los objetivos que debe perseguir la nueva conducción del club. Pero si estamos hablando de una unidad para consolidar un cambio hay que escuchar a todos. No es tiempo de imponer visiones, sino que trabajar juntos para generar algo superador. Todos los que quieran un cambio de verdad tienen que tener voz en esto".

Santiago Sánchez: "Hay que rodearse de gente que sabe"

El actual presidente de la comisión de básquetbol de Peñarol reveló en las últimas horas a Ovación que será candidato a presidente por su agrupación Origen Peñarolense.

Antes que nada, dio su opinión sobre un tema que fue recurrente en el básquetbol: la seguridad. "A nivel político, la próxima administración debería hacer hincapié en la política de seguridad. Una institución tan compleja como Peñarol debería unificar a los peñarolenses, a través del diálogo con referentes del Ministerio del Interior y a nivel nacional. No podemos tener una sanción diferente cada partido".

Santiago Sánchez, presidente del básquetbol de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Y en el plano económico: "Para tener un presupuesto de 40 millones de dólares, tenés que vender entre 5 y 10", dijo en referencia a la poca proyección de juveniles que ha tenido el club en los últimos años.

"Se ha ordenado la caja del club, económicamente es un punto alto, administraciones anteriores eran desordenadas para pagar los sueldos. Pero en lo que estoy en desacuerdo con la actual administración, y se lo he dicho a Ruglio, es en pagar obras al contado. La inversión en infraestructura permite endeudamiento porque son cosas que quedan en el club", agregó.

Y en conclusión, sobre el panorama deportivo resumió: "Hacer en el fútbol lo que hice en el básquetbol: rodearme de gente que sabe de básquetbol para tomar decisiones".

Marcelo Solomita: "Hay que continuar esta política económica"

Marcelo Solomita, actual líder de la comisión de pases y contrataciones de Peñarol, planteó que la prioridad deportiva debe ser ganar el Campeonato Uruguayo, porque "es una obligación para Peñarol", aunque sin perder de vista la necesidad de consolidarse internacionalmente. En ese sentido, marcó como objetivo llegar al Mundial de Clubes 2029, pero con una premisa: "Hay que ir paso a paso". A su entender, "si lográs consolidarte internacionalmente, como consecuencia vas a terminar entrando en ese torneo".

Ignacio Ruglio, Matías Arezo y Marcelo Solomita de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

En el plano económico, defendió uno de los pilares de la actual gestión y consideró que "la política económica fue uno de los puntos más fuertes" del período, por lo que "hay que seguir por el mismo camino". Su propuesta pasa por continuar reduciendo la deuda, vender bien a los futbolistas y destinar esos recursos a fortalecer el plantel y la infraestructura. "Todo está conectado", resumió: mejores condiciones de entrenamiento y trabajo pueden traducirse en mejores resultados deportivos, que a su vez generan mayores ingresos.

Solomita también relativizó el endeudamiento cuando existe una planificación financiera detrás. "A mí tener deuda no me asusta", afirmó, y diferenció entre la deuda responsable y aquella destinada a cubrir gastos corrientes. Como ejemplo, mencionó las inversiones en Leonardo Fernández y Matías Arezo, que, según su visión, demuestran que el club hoy tiene un orden que le permite apostar por jugadores jóvenes y en plenitud de su carrera. En el plano político, identificó un área a corregir: "Hay que mejorar la política en la AUF", con una estrategia que combine la defensa de los intereses del club con "dialogar más, llegar a acuerdos y tener mayor presencia" en los ámbitos donde se toman decisiones relevantes.

Rodolfo Catino: "Devolverle el club a los socios y respetar la institucionalidad"

Rodolfo Catino centró su discurso en una fuerte crítica al modelo de conducción de Ignacio Ruglio. "Lo primero es devolverle el club a los socios", afirmó, al sostener que el presidente "ha manejado el club como si fuera su negocio familiar". En esa línea, reclamó mayor transparencia y aseguró que es necesario "respetar la institucionalidad del club" a través del Consejo Directivo y la Asamblea Representativa. "Lo que Ruglio dice del presidencialismo es para manejar el club a su antojo", afirmó.

Rodolfo Catino, secretario general de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

En materia política, cuestionó la salida de Peñarol del Ejecutivo de la AUF y consideró que el club "no puede no estar en la mesa chica". Además, abogó por recomponer el relacionamiento con la AUF y la Conmebol para dejar atrás "seis años en los que nos hemos peleado con todo el mundo". También relativizó el discurso oficial sobre la situación financiera al señalar que la próxima administración heredará deudas por las compras de Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Catino también mencionó como prioridades mejorar la seguridad en el Campeón del Siglo y "reflotar las juveniles". Por último, respondió a las críticas de Ruglio por haber dejado la Secretaría General antes del final del mandato y rechazó que su decisión obedeciera a motivos electorales. "No necesitaba renunciar para hacer política, si a mí me votó la oposición (6 votos contra 5 del oficialismo). Por esa razón yo nunca le debí obediencia ni respeto a sus decisiones en mi cargo, ese argumento es una tontería. Él es quien hace todo pensando en política", sostuvo.

Evaristo González: "La deuda con Tenfield figura como alta en los balances"

Evaristo González planteó que una eventual gestión suya debería enfocarse en bajar la confrontación y recuperar el peso político de Peñarol. "Reparar el relacionamiento con Conmebol y AUF" y "luchar por volver a estar en el Ejecutivo" aparecen entre sus principales objetivos, junto con la idea de "unificar a Peñarol" y "limar asperezas para una mejor gestión".

Evaristo González, integrante del Consejo Directivo de Peñarol. Foto: Nahuel Casuriaga.

En el plano económico, cuestionó el crecimiento del presupuesto durante la actual administración y reclamó "una auditoría para conocer los gastos a nivel estructural, administrativo y deportivo". También puso el foco en la deuda con Tenfield, al entender que se trata de "un tema económico y político" que quedó sin resolución y sigue "insólitamente sigue figurando como alta en los balances" del club por el adelanto de ingresos futuros.

En lo deportivo, González fue especialmente crítico con el trabajo en formativas, al afirmar que "las divisiones juveniles han sido deterioradas" y que "la gestión de juveniles es un fracaso". Además, señaló la seguridad en el Campeón del Siglo como otro desafío de la próxima administración: si bien reconoció que garantizarla "sería una utopía" por tratarse de un problema social, sostuvo que el club debe trabajar para que "vuelva la familia" y fortalecer el vínculo con sus socios.

Guillermo Varela: "Abandonar esta conducción personalista y demagógica"

Guillermo Varela sostuvo que la próxima conducción debe fijar metas deportivas concretas y medibles para evitar que "el gobierno de turno se auto considere exitoso por éxitos ficticios". En ese sentido, afirmó que el "piso mínimo" de Peñarol debe ser ganar dos de cada tres Campeonatos Uruguayos para "aspirar a revertir el pésimo historial iniciado desde el año 2000", y superar de forma permanente la fase de grupos de la Copa Libertadores, con el objetivo de clasificar al Mundial de Clubes.

Guillermo Varela - Conferencia presentacion de Agustin Alayes como nuevo director deportivo del Club Atletico Peñarol, en el Estadio Campeon del Siglo de Montelvideo, ND 20240216, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Para Varela, el rumbo deportivo también está directamente ligado a la situación económica. Planteó que el club debe priorizar el desarrollo de las divisiones juveniles por encima de la incorporación de futbolistas "que llegan en malas condiciones, por períodos cortos y sin planificación". A su entender, "sin un tratamiento profesional de nuestros juveniles, no saldremos nunca de un déficit crónico", además de proponer una política de precios de entradas que proteja al socio y evite que sea "rehén" de las necesidades económicas del momento.

En el plano político, cuestionó el modelo de conducción de los últimos años y reclamó "abandonar para siempre la conducción personalista y demagógica". También sostuvo que Peñarol necesita "un Presidente de todos los peñarolenses, ser dirigidos por alguien que entienda que nada ni nadie está por encima del Club, que son necesarias todas las personas de valor sin importar a quienes acompañen electoralmente, que profesionalice a una de las instituciones más importantes de Uruguay sacándola del ostracismo, la soledad y la intrascendencia en la que se ha sumergido al Club".

Carlos Lazzarino: "No voy por la sexta, voy por la estructura deportiva"

Carlos Lazzarino puso el foco en la necesidad de que Peñarol deje de depender de nombres propios y construya un proyecto institucional de largo plazo. "No quiero vender espejitos: no voy por la sexta ni por el Mundial de Clubes, voy por la estructura deportiva", resumió. Su propuesta pasa por crear un organigrama profesional con dirección deportiva, gerencia para el primer equipo, un área específica para juveniles y un fuerte departamento de scouting, todo bajo un plan de trabajo de al menos tres años.

Carlos Lazzarino.

"El proyecto, a través de una estructura, va a encontrar a los nombres", sostuvo, al rechazar la lógica de prometer entrenadores o futbolistas en campaña. También planteó que cada área debe estar liderada por especialistas: "El que sabe de fútbol hable de fútbol, el de juveniles de juveniles". En ese sentido, entiende que la planificación debe definir cuántos juveniles deben integrar el plantel principal, qué perfiles de incorporaciones necesita el club y cómo generar, de forma sistemática, futbolistas con potencial deportivo y de venta. "Para lograr objetivos necesitás estructuras", insistió, con la meta de que Peñarol sea protagonista a nivel local y competitivo en el plano internacional.

En el aspecto económico, defendió la inversión en formativas y en futbolistas con potencial de revalorización, además de mostrarse abierto al endeudamiento siempre que sea "a conciencia, con responsabilidad" y respaldado por la capacidad financiera del club. Incluso afirmó que prefiere recurrir al sistema financiero porque "está todo claro y hace que sea cristalino el procedimiento". Pero sobre la economía del club, precisó: "No tengo datos reales, de hecho todavía no hay balance 2025".

En el plano político, propuso "romper el paradigma de la política actual" y cambiar el eje de la discusión electoral: "Todos deberíamos ir detrás del mismo proyecto", con una planificación institucional de entre tres y nueve años que trascienda a los gobiernos de turno.

Pablo Schiavi: "Vender el naming del Campeón del Siglo, por ejemplo a Tesla"

Pablo Schiavi plantea como una de sus primeras medidas la realización de "una auditoría externa de estos seis años de gestión", con el objetivo de conocer en profundidad la situación económica y administrativa del club. Entre sus propuestas también aparece la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, como la posibilidad de vender el naming del Campeón del Siglo a un inversor extranjero, "que bien podría ser Tesla", ejemplificó.

Pablo Schiavi. Foto: Fernando Ponzetto

Su propuesta incluye cambios en la estructura institucional, como un "rol activo de la mujer en el Consejo Directivo" y la creación de "una división jurídica especializada". En cuanto a los incentivos deportivos, plantea que los premios económicos deben concentrarse en las competencias internacionales, más allá de los premios obligatorios por el Campeonato Uruguayo. "Hay que elevar la vara", sostiene: "El objetivo debe ser ganar la Copa Libertadores y dejar de conformarse con títulos locales. Basta de festejar Aperturas y Clausuras", afirmó.

En el plano político, Schiavi propone terminar con la lógica de confrontación permanente y recuperar la presencia de Peñarol en los ámbitos de decisión. "Me reuní con Ignacio Alonso", señaló, antes de plantear que el club debe dejar atrás "batallas perdidas" en la AUF y trabajar para regresar al Ejecutivo. La aspiración internacional atraviesa, además, la identidad de su agrupación, Movimiento Libertadores, que toma justamente ese objetivo como bandera.

Freddy García: "Matar al Ruglismo de raíz"

Freddy García se presenta como la expresión más radical de la oposición a Ignacio Ruglio. "Sacar al Ruglismo de Peñarol" y "matarlo de raíz" son, según plantea, sus principales objetivos, junto con un "revisionismo económico" que determine si existen cuentas que no cierran y, eventualmente, establezca responsabilidades. También cuestionó con dureza la gestión deportiva del club, a la que calificó de "amateurismo alarmante".

Nota a Freddy Garcia, youtuber uruguayo hincha de Peñarol, cocreador de Aurinegro World y candidato a la presidencia del club, frente al Palacio Gaston Guelfi de Montevideo, ND 20230608, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

En cuanto a los objetivos deportivos, García propone una consigna tan ambiciosa como difícil de traducir en un plan concreto: "Salir campeón de todo, ganar todos los domingos" y, a nivel internacional, "ganarle a todos los que se pongan enfrente". Su discurso busca diferenciarse del resto de los actores del mapa electoral desde una postura de confrontación directa: "Hoy hay dos candidatos: están Ruglio y Freddy", afirmó.

Asimismo, acusó a Jorge Barrera y a otros sectores de la oposición de representar una continuidad del oficialismo. "Barrera es la continuidad del Ruglismo porque tienen un pacto: apoyo electoral sin revisionismo económico", sostuvo, y lo calificó como "un traidor a su electorado". García aseguró, por último, que no tiene alianzas con ningún otro sector.