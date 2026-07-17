Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol: "Los refuerzos no deberían tapar la línea de sucesión"

El director deportivo de Peñarol se define por su “gran vocación de servicio”. Marcelo Rodríguez es argentino, abogado, exfutbolista profesional (arquero), representante, tiene cursos de director técnico, gestión deportiva, analista de rendimiento. En pocas palabras, un profesional del fútbol. Llegó a Peñarol con Agustín Alayes a fines de 2023, para asumir el rol que dejó vacante Pablo Bengoechea, al inicio de la segunda administración de Ignacio Ruglio.

En enero 2025 se fue Alayes y quedó a la cabeza de la Secretaría Técnica, un equipo de profesionales del scouting que ya trabajaban en el club, pero fueron reubicados con la misión de buscar “jugadores de las 11 posiciones durante todo el año”, señaló en esta entrevista para Ovación. Pero unos son los que están en el radar y otros los que llegan al club, y ellos no deciden lo segundo.

Entrevista a Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol

—¿Cómo aterrizaste en Los Aromos?

—En mi función de agente yo iba mucho al famoso Country de City Bell, que es como Los Aromos pero nuclea inferiores, Primera, colegios de los estudiantes... Un lugar que genera mucho sentido de pertenencia, muy familiar. Antes de venir acá, Agustín fue 10 años director deportivo de Estudiantes y me tentó tres veces, pero por una cuestión económica no me cerraba.

Más adelante lo llaman de Vélez para presentar un proyecto y esa vez lo acompañé. Y salió lo de Peñarol, obviamente un nombre súper atractivo. Tuvimos reuniones, nos invitaron a conocer, nos gustó el desafío de trabajar en Uruguay, salir del loquero de Buenos Aires. Investigamos mucho de Peñarol a nivel social, directivo, de gente, en las crisis. Y vinimos.

—Llegaron casi con Diego Aguirre: ¿cómo se conjuga el trabajo con una figura así?

—Diego cumple la función de técnico y manager al mismo tiempo, y nos adaptamos a él. Cuando llegás a un club y hay un cuerpo técnico con una plataforma muy grande desde lo histórico, lo institucional, etcétera, etcétera. Te tenés que adaptar vos.

Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol. Foto: Darwin Borrelli

—Enseguida trajeron al Toto Fernández: ¿qué otros jugadores recomendaron?

—Lo que hicimos fue protocolizar la metodología de scouting formando la Secretaría Técnica. Buscamos jugadores de las 11 posiciones todo el año: un scouting general, pero priorizamos el fútbol más accesible para este mercado. Mucho fútbol uruguayo, argentino, el Nacional B, ligas emergentes, fútbol mexicano donde hay muchos sudamericanos y algunos quieren volver para todos lados. Cuando se aproxima el mercado, discriminamos entre fáciles y difíciles.

—¿Cuál es tu impresión del fútbol uruguayo?

—La economía es muy chica, no podés hacer grandes erogaciones, salvo casos excepcionales como los de Arezo y Leo Fernández. El resto de los casos apelamos a jugadores libres, que les quedan seis meses, préstamos bajos... Es la realidad. Y lo evaluamos desde lo económico, futbolístico, contexo: no a todos les gusta jugar con 200 personas en las tribunas. Si está acostumbrado a ligas de Argentina, Brasil, incluso Colombia, y juegan todos los partidos con 15 o 20 mil personas, es un cambio grande. Desaparecen los flashes y hay jugadores que viven de esa adrenalina. Otros, sin embargo, vienen con mucho hambre, no les importa el contexto del país, vienen a Peñarol. A muchos los seduce jugar la Copa Libertadores con Peñarol. Lo que genera la gente de Peñarol, sobre todo en el exterior, es emocionante.

—Aparte de altas, ¿también sugieren la inclusión de juveniles en Primera?

—Yo estoy constantemente viendo fútbol formativo, la comunicación con la gente de formativas es fluida. Así la Primera usa día a día sparrings: a veces 10, otras cinco, otras tres. Y el cuerpo técnico los puede ver, conocer sus características y personalidad. Porque también jugar en Peñarol no es para cualquiera, sobre todo en momentos de crisis: cuando la cosa va bien muchos más pueden jugar que cuando la cosa va mal.

—¿Qué pasa con Germán Barbas y Julio Daguer?

—Son dos proyectos muy importantes, oro en polvo. La Cuarta les queda chica y Tercera juega los lunes, y están sábado y domingo concentrados con Primera. Eso les genera una gran incertidumbre. Pero con un plantel de 35 jugadores, también entiendo que al cuerpo técnico le cueste mecharlos, más en momentos de crisis.

—¿Cuál es tu análisis del momento deportivo del equipo?

—No encontrar un 11 estable. Muchas lesiones, mucha alternancia entre un 11 y el siguiente, no encontrar una identidad de juego que nos identifique como en 2024. Y sin dudas la falta de Leo Fernández: una llave que resolvía un montón de cerraduras. Remplazarlo es imposible porque requeriría una erogación econmómica gigante, entonces obliga a cambiar el esquema y encontrar una identidad colectiva. Las lesiones y picos en los niveles de rendimiento generan inestabilidad.

Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol. Foto: Darwin Borrelli

—¿No hay una solución en el mercado de pases?

—Es mi tercer año en Peñarol, así que conozco todas las aristas. Sé lo que pesa la rama dirigencial en la contratación de un jugador, lo que pesa Diego Aguirre y también las manifestaciones de la gente en la cancha, la calle o a través de los medios. Y ese cóctel a veces no es lo más aconsejable para Peñarol. Nosotros sugerimos en base a las necesidades del cuerpo técnico y en relación al costo-beneficio.

Así aparece "Juan Pérez", que no lo conoce nadie, pero creemos que se va a adaptar a Peñarol porque tiene personalidad y ha convivido con un montón de adversidades, y para él es un premio jugar en Peñarol. Pero hay que ser valiente para traer a Juan Pérez aunque se te caiga la gente encima porque no lo conoce nadie.

Si la gente entendiera los estos procesos y cómo es el mundo Peñarol, puede interpretar mejor por qué traemos uno sobre otro de más renombre. Después a nadie le gusta traer jugadores en inactividad, lesionados, grandes, pero a veces es a lo que podés apelar.

—Qué te parece la infraestructura de Peñarol: Campeón del Siglo, Ciudad Deportiva, Los Aromos, Las Acacias...

—Es la mejor infraestructura de Uruguay, eso está claro. Sigue en vías de desarrollo y ahora debería invertir para mantener y mejorar lo que hay.

La Ciudad Deportiva, por ejemplo, es un predio muy funcional en cuanto a las canchas, pero le faltan sí algunas obras que para nosotros son importantes. En ese sentido, la AUF es injusta con nosotros porque nos exige un vestuario para poder usar la cancha 4, "Federico Valverde", de césped natural. Pero después vamos a otras canchas donde los vestuarios ni agua caliente tienen, y sin embargo jugamos.

Está proyectado un gran edificio en la Ciudad Deportiva que no lo ha podido ejecutar hasta el momento por una cuestión de recursos económicos.

Las Acacias está muy bien. A mí me gusta mucho que las formativas jueguen en Las Acacias. A veces el funcionamiento del femenino dificulta que jueguen ahí los juveniles. Yo volcaría todas las formativas hacia Las Acacias: sería maravilloso porque el campo de juego, si bien es sintético, está en perfecto estado, es un estadio más importante que los de muchos equipos de Primera. Deberíamos utilizarlo más.

Los Aromos está muy bien, creció mucho en los últimos tres años. Y el Campeón del Siglo es maravilloso.

Peñarol vs Nacional, 3-0, partido clasico por el Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2025, Liga AUF Uruguaya 2025, en el Estadio Campeon del Siglo de Montevideo vacio, sin publico por sancion, ND 20250809, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

—¿Qué te parece la estructura deportiva de Peñarol?

—Políticamente, creo que que un miembro del Consejo Directivo debería ser la cabeza de las formativas. Que tengan voz y voto, porque es lo más importante que tiene el club y a partir de ahí podés construir el Peñarol del futuro. Sin eso, vamos a seguir gastando dinero en el mercado de pases.

—¿Creés que la visión institucional de la Secretaría Técnica funciona bien?

—(Hace una pausa). No, tiene que ser más relevante. Una de las cosas que me tomé el trabajo de hacer fue elaborar una línea de sucesión que abarca de 2024 a 2029, con todos los jugadores de las formativas de Peñarol y del primer equipo. A la hora de buscar refuerzos, tenés que pensar en no tapar una línea sucesión de jugadores que pueden ser la salvación de Peñarol el día de mañana. Lo tenés que pensar porque es parte de tu economía. Peñarol tiene todo para ser un club modelo en el continente.

—¿Cómo te gustaría que recuerden tu paso por el club?

—Como un tipo que laburó. Un formador de grupos de trabajo de liderazgo horizontal. Por las herramientas y conocimientos que dejo, y que el próximo lo aproveche.